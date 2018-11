‘In de kleedkamer heb ik het woord ‘ontluisterend’ gebruikt’

NAC Breda ging zaterdagavond met 2-0 onderuit op bezoek bij FC Emmen. Indien FC Groningen zondag minimaal een punt pakt tegen sc Heerenveen, zakt de Parel van het Zuiden naar de laatste plaats in de Eredivisie. Mitchell van der Gaag noemt het optreden van zijn ploeg in Drenthe in gesprek met BN DeStem ‘ontluisterend’.

“Ik sta hier met een heel slecht gevoel. In de kleedkamer heb ik het woord ‘ontluisterend’ gebruikt. Dat geeft denk ik wel weer hoe we in de tweede helft hebben gevoetbald”, zegt de oefenmeester na de nederlaag in Emmen. Die verliespartij volgt op een reeks van drie wedstrijden waarin NAC ongeslagen bleef. “We hadden weer een beetje krediet opgebouwd, wat kleur op de wangen en vertrouwen.”

“Maar je ziet hoe broos het is. We zijn direct weer terug waar we een paar weken geleden waren. We hadden gehoopt dat we verder waren”, aldus Van der Gaag, die bijval krijgt van doelman Benjamin van Leer. Hij beaamt dat NAC in Emmen op alle fronten werd afgetroefd. “We kwamen hier om de aansluiting te vinden, maar we gaan naar huis met een grotere achterstand. Ik zag het gebeuren en probeerde het om te zetten. Maar heel eerlijk gezegd, wist ik niet waar ik moest beginnen.”

“Het lag aan onszelf. Hoe slordig wij waren in passing, aannames... We hielpen Emmen in de wedstrijd. Dat mag gewoon echt niet”, voegt Menno Koch in gesprek met FOX Sports toe. “We hebben een goede reeks achter de rug, die is nu helaas doorbroken. Toch moeten we doorgaan. We moeten vasthouden aan die vorige wedstrijden en er na de interlandbreak gewoon weer staan.”