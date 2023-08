Ajax gewaarschuwd voor tweeluik: ‘Dan is Ludogorets heel gevaarlijk’

Ajax wacht donderdag de eerste ontmoeting met Ludogorets in de play-offs van de Europa League. De Bulgaarse topclub is wisselvallig aan het nieuwe seizoen begonnen met twee verliespartijen uit de eerste vijf competitieduels. Menno Koch, voormalig speler van (Jong) PSV, FC Utrecht en NAC Breda, staat sinds 2021 onder contract bij CSKA Sofia en speelde anderhalve week geleden nog tegen de regerend landskampioen van Bulgarije.

Koch trof Ludogorets op 13 augustus met CSKA Sofia in competitieverband. De centrumverdediger leed met zijn ploeg een 3-0 nederlaag in Razgrad. Een beter resultaat zat er volgens Koch ook niet in. “Wij kennen momenteel een rommelige fase. De trainer is net ontslagen, dit was de tweede wedstrijd onder zijn opvolger. De wedstrijd tegen Ludogorets kwam voor ons eigenlijk op het slechtst denkbare moment.”

Koch is bezig aan zijn derde seizoen bij CSKA Sofia, de titelconcurrent van Ludogorets.

Ludogorets hield het CSKA Sofia van Koch afgelopen seizoen maar nipt achter zich in de Bulgaarse titelrace. Aan het eind van de competitie hadden de Adelaars slechts één punt meer. “Ludogorets heeft veruit het grootste budget als je het vergelijkt met de andere clubs in de Parva Liga. Ze spelen altijd verzorgd voetbal met positiespel van achteruit, al moet ik zeggen dat ze sinds dit seizoen directer spelen door vaak een lange bal achter de laatste lijn van de tegenstander te leggen.”

In de ogen van Koch is aanvoerder Kiril Despodov ‘veruit de gevaarlijkste man’ aan de zijde van Ludogorets. “Hij is een rechtsbuiten, maakt altijd veel doelpunten en geeft vaak assists. Hij heeft een hele goede trap, dus bij hoekschoppen en vrije trappen is Ludogorets heel gevaarlijk. Met Despodov en Bernard Tekpetey hebben ze twee snelle vleugelaanvallers en Rwan Seco is hun nieuwe spits, een fysiek sterke Braziliaan die als targetman fungeert.”

Volgens Koch liggen er genoeg kansen voor Ajax, aangezien Ludogorets niet al te voortvarend aan het nieuwe seizoen in Bulgarije is begonnen. “Ze verloren hun eerste competitieduel van Krumovgrad, terwijl afgelopen weekend Cherno More, de huidige koploper en nummer vijf van het afgelopen seizoen, met 1-0 te sterk was. Ik heb het gevoel dat zij ook niet in hun allerbeste fase zitten, maar Ajax swingt volgens mij ook nog niet echt.”

De 29-jarige Brabander omschrijft Ludogorets als een ‘gevaarlijke ploeg’, maar wijst de Amsterdammers desondanks aan als de terechte favoriet. “Als Ajax zijn niveau haalt, moeten ze zeker kunnen winnen. Ludogorets is nog zoekende, achterin zag ik bijvoorbeeld best vaak verschillende jongens spelen. In het begin van het seizoen ligt de focus bij hen vooral op de Europese voorrondes. Thuis is Ludogorets wel een stuk sterker dan tijdens uitduels, dus als Ajax donderdag een goed resultaat weet te boeken is het al een heel eind op weg.”

Despodov, 38-voudig international van Bulgarije en aanvoerder van Ludogorets, is in de ogen van Koch de gevaarlijkste man bij de tegenstander van Ajax.

“Ajax is een ploeg die heel verzorgd voetbal wil spelen en Ludogorets normaal gesproken ook”, vervolgt Koch. “Als je twee ploegen hebt die willen voetballen, krijg je vaak redelijk open wedstrijden. Daarom verwacht ik ook dat Ajax veel mogelijkheden in Bulgarije krijgt om te scoren. Of het een beetje een heksenketel kan zijn bij Ludogorets? Haha, nee dat valt wel mee. Razgrad is eigenlijk echt een gat. Ze hebben wel wat fans, maar het komt bijvoorbeeld bij lange na niet in de buurt van onze supporters. Ludogorets wordt in Bulgarije toch vooral als een koopclub zonder geschiedenis gezien.”

Het heenduel tussen Ludogorets en Ajax begint donderdagavond om 20:00 uur in de Huvepharma Arena en is live te zien op RTL 7. De return in de Johan Cruijff ArenA staat volgende week donderdag op het programma. Als de Amsterdammers het tweeluik met de Bulgaarse topclub overleven, dan plaatst de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen zich direct voor de groepsfase van de Europa League.