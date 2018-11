De Jong: ‘Hij kwam aanlopen en zat te schreeuwen, ik ben daar gevoelig voor’

PSV maakte zaterdagavond geen fout op bezoek bij De Graafschap. De koploper van de Eredivisie boekte de twaalfde overwinning op rij en blijft zodoende foutloos in de competitie. “Ik heb het nog nooit meegemaakt, zo’n serie”, zei aanvoerder Luuk de Jong, goed voor twee doelpunten tegen de laagvlieger uit Doetinchem, na afloop van het duel.

De Jong maakte tegen De Graafschap zijn tiende en elfde doelpunt van het Eredivisie-seizoen. “Ik zit lekker in mijn vel”, liet de spits weten, geciteerd door het Eindhovens Dagblad. De aanvalsleider van PSV had een derde kunnen maken, maar gunde een goal aan invaller Donyell Malen. “Hij kwam aanlopen en zat te schreeuwen, ik ben daar gevoelig voor. Misschien had ik zelf moeten schieten, maar goed. Het is mooi dat de anderen hongerig zijn, dat ben ik zelf ook.”

PSV heeft een druk schema en speelt tot aan de winterstop vrijwel iedere week twee wedstrijden. “Wedstrijden overslaan? Nee, je moet in het ritme blijven. Als je goed bent en fit bent, moet je altijd willen spelen. Dan word je beter en beter”, stelt De Jong, die met zijn ploeg op weg is naar het record van zeventien overwinningen vanaf de start van de competitie. “17? Dat is wel veel hè. Het zou mooi zijn. Vanzelfsprekend is het allemaal niet. Er komen nog genoeg lastige wedstrijden. Het is duidelijk wat we willen en iedereen werkt voor elkaar. We blijven doorgaan en proberen tegenstanders kapot te spelen. De mindere wedstrijden winnen we echter ook.”

Malen kwam na een uur spelen binnen de lijnen als vervanger van Gastón Pereiro en was trefzeker. Zijn eerste maakte hij op aangeven van De Jong. Oog in oog met Hidde Jurjus faalde hij niet, terwijl hij afgelopen dinsdag nog eenzelfde soort kans onbenut liet in de Champions League tegen Tottenham Hotspur (2-1). “Deze kans was makkelijker dan die tegen Spurs. De keeper kwam nu zo uit, dat ik hem in de andere hoek kon schieten”, aldus Malen.

De teller van de ex-aanvaller van Ajax en Arsenal in de Eredivisie staat inmiddels op drie doelpunten. Voorlopig moet hij genoegen nemen met een rol als invaller. “Als je 36 punten uit 12 wedstrijden pakt, heb je weinig reden tot wisselen. Het liefst wil ik beginnen, maar het is wat het is. Ik probeer mijn ding te doen als ik erin kom, dat gaat voor mijn gevoel wel aardig.”