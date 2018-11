‘Ik had het moeilijk, verwachtingen bij Ajax waren onrealistisch’

Zlatan Ibrahimovich speelde in zijn loopbaan bij Europese grootmachten als Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United, maar de Zweed beleefde zijn grote doorbraak bij Ajax. De Amsterdammers pikten de inmiddels 37-jarige spits in 2001 op bij het Zweedse Malmö en zagen hem drie jaar later naar Turijn vertrekken. Ibrahimovic kijkt nog altijd met gemengde gevoelens terug op zijn tijd in Nederland.

“Ik had het er in het begin erg moeilijk, maar heb veel geleerd. Ik was voor het eerst alleen, zonder familie. Door de transfersom die voor me betaald was (7,8 miljoen euro, red.), waren de verwachtingen onrealistisch. Ik geloof dat ik meteen met Marco van Basten werd vergeleken”, blikt hij terug in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De supporters waren veeleisend. Als ik warmliep, werd de naam van Nikos Machlas gescandeerd. Pas in het derde jaar werd ik beter, maar ik ben in Amsterdam nooit in de buurt gekomen van de speler die ik zou worden.”

Ibrahimovic is het eens met een eerdere opmerking van Ronald Koeman, destijds de trainer in de Johan Cruijff ArenA, dat hij in zijn Ajax-tijd nog niet volwassen genoeg was. De huidige spits van Los Angeles Galaxy noemt zijn periode bij de club nog altijd een ‘wilde tijd’: “In Amsterdam vermaakte ik me wel. Alle ogen waren nog niet op mij gericht. Dat vond ik toen prettig. Het is trouwens de enige club waar ik moeite heb gehad met supporters. Maar als ik later met een andere club in Amsterdam speelde, was de ontvangst altijd geweldig.”

De spits heeft in Los Angeles na een zware knieblessure in zijn laatste periode in Manchester inmiddels het voetbalgeluk weer teruggevonden en wordt zelfs in verband gebracht met een transfer naar clubs als AC Milan en Real Madrid. Of hij zichzelf ooit nog terug ziet keren op de Europese velden, laat hij echter in het midden: “Ik weet het niet. Dat is ook iets dat ik geleerd heb tijdens mijn carrière: als ik wat plan, gebeurt er altijd iets anders.”