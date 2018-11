‘Sindsdien is de relatie met Mourinho niet zo goed, maar dat is niet mijn fout'

Dani Alves was bijna speler van Chelsea. De rechtsback van Paris Saint-Germain ruilde in 2008 Sevilla in voor een dienstverband bij Barcelona, maar een jaar eerder wilde Chelsea hem al hebben. “Ik was heel dicht bij een transfer”, zegt de Braziliaanse veteraan in een uitgebreid interview met Sky Sports.

“Ik ging uiteindelijk niet naar Chelsea vanwege de houding van de club, niet omdat ik niet meer wilde”, vervolgt de 35-jarige verdediger, die op Stamford Bridge kon samenwerken met José Mourinho. De transfer werd tot verrassing van de routinier afgeblazen. “Ik dacht dat het rond was. Dat ik er naartoe kon gaan om met hem te werken.”

“Ik weet niet of hij andere informatie had verkregen. Dat ik bijvoorbeeld niet meer wilde komen, want sindsdien is onze relatie niet zo goed. Maar dat is niet mijn fout. Ik was ervan overtuigd dat ik met hem ging werken en onderdeel zou uitmaken van de ploeg.” De Braziliaan verkaste naar Barcelona, waar Josep Guardiola werkzaam was. De Spanjaard wilde Alves in het recente verleden nog naar Manchester City halen, maar laatstgenoemde weigerde uiteindelijk.

“Ik was er klaar voor om naar Manchester City te gaan, maar het ging niet door vanwege een familiebesluit. Pep wist wat mijn intenties waren. Hij wist dat ik weer met hem en de staf wilde werken. Hij weet dat ik gigantisch veel respect voor hem heb. Ik neem mijn besluiten zorgvuldig, zodat ik een naaste van mij geen pijn doe. Ik wil dat mijn naasten gelukkig zijn.”