Dortmund heeft goud in handen: 'Ze kunnen uitgroeien tot 's werelds besten'

Axel Witsel beleeft voorlopig een uitstekende rentree op de Europese velden. De Belgische middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van het Chinese Tianjin Quanjian naar Borussia Dortmund en presteert prima met de Duitsers. Dortmund is na tien speelrondes koploper in de Bundesliga en is daarnaast in de Champions League dicht bij het bereiken van de knock-outfase. Witsel is te spreken over de samenwerking met zijn teamgenoten.

De WK-ganger zegt in gesprek met ESPN enigszins verrast te zijn door de bliksemstart van Dortmund dit seizoen. Die Borussen zijn onder nieuwbakken trainer Lucien Favre met 24 punten uit 10 competitiewedstrijden koploper in Duitsland. "We hebben veel nieuwe spelers. Normaal duurt het langer om onze huidige speelstijl erin te slijpen, maar ik kan niet uitleggen waarom we het zo goed doen. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken."

Witsel is zelf een gewaardeerde kracht in het elftal van Favre. De controleur miste in de Bundesliga nog geen wedstrijd en deed ook in de Champions League in alle vier de groepsduels mee. Witsel is lovend over de ontwikkeling van teamgenoten Jadon Sancho en Christian Pulisic, respectievelijk achttien en twintig jaar. "Ze zijn jong, maar beschikken over veel talent. Als ze zo doorgaan, kunnen ze beiden als buitenspeler uitgroeien tot 's werelds besten. Ze moeten echter hard blijven werken."

Ook de samenwerking met Favre bevalt Witsel uitstekend. De Zwitser is volgens de voormalig middenvelder van onder meer Benfica en Zenit Sint-Petersburg een perfectionist. "Als je bijvoorbeeld op rechts wordt aangespeeld, dan wil hij dat je de bal met links aanneemt, zodat je het spel direct met rechts kunt verleggen. Neem je de bal met rechts aan, dan heb je wellicht een nieuw balcontact nodig. Het gaat om kleine details, maar het is uiteindelijk wel van groot belang", geeft Witsel als voorbeeld.