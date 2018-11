Erwin Koeman pakt tegen Anderlecht eerste overwinning met Fenerbahçe

Erwin Koeman heeft zijn eerste overwinning als hoofdtrainer van Fenerbahçe binnen. Na een 2-2 gelijkspel tegen Galatasaray in de Süper Lig volgde donderdag een 2-0 overwinning op Anderlecht in de groepsfase van de Europa League. Daardoor heeft Fenerbahçe nu zeven punten verzameld, waarmee het op de tweede plaats staat achter Dinamo Zagreb. Anderlecht staat vierde met slechts één punt en is definitief uitgeschakeld.

Negen van de elf spelers die vrijdag een basisplek hadden tegen Galatasaray (2-2), kregen opnieuw het vertrouwen. Alleen Islam Slimani en Mauricio Isla maakten hun entree in de ploeg. Eerstgenoemde kreeg na achttien minuten een grote kans, maar kopte net naast het doel van Anderlecht. Even daarna ging een inzet van Eljif Elmas nipt voorlangs. Na de twee schrikmomenten kwam Anderlecht beter mee met Fenerbahçe en ging het spel meer gelijk op. Het tempo lag echter te laag bij Anderlecht en de verdediging van Fenerbahçe stond goed.

Het was voor de Belgen daarom moeilijk om een opening te vinden, maar een standaardsituatie leverde wel een zeer gevaarlijk moment op. Vlak voor rust legde Adrien Trebel aan voor een vrije trap op een kansrijke positie en krulde hij de bal op de bovenkant van de lat. In de tweede helft waren er vroege kansen voor Michael Frey en Elmas van Fenerbahçe, terwijl Zakaria Bakkali namens Anderlecht een zwak schot produceerde. Anderlecht had duidelijk het meeste balbezit, maar wist dat overwicht zelden te vertalen naar serieuze mogelijkheden.

Uiteindelijk kregen de bezoekers daar de rekening voor gepresenteerd. Na zeventig minuten pikte Mathieu Valbuena de bal op aan de linkerflank, zette hij Pieter Gerkens op het verkeerde been en leverde hij een voorzet. De bal ging aan iedereen voorbij en belandde in het doel: 1-0. De 2-0 volgde slechts enkele minuten later en opnieuw speelde Valbuena een belangrijke rol. Hij troefde Ognjen Vranjes af in een duel en stelde Frey in staat om de wedstrijd te beslissen. Anderlecht eindigde het duel met tien man, want Bakkali ontving zijn tweede gele kaart.