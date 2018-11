Pupil van Advocaat mokt: ‘Het zijn warrige tijden met veel downs’

Dick Advocaat lijkt de boel aardig op de rit te hebben bij FC Utrecht. De Domstedelingen zijn sinds de komst van de ervaren trainer aan een opmars bezig en zijn terug te vinden op de vijfde plek in de Eredivisie. Cyriel Dessers heeft zijn draai onder Advocaat nog niet helemaal gevonden, want de aanvaller schippert tussen bank en basis.

“Het zou lekker zijn om gewoon eens te blijven staan”, erkent Dessers in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. De 23-jarige aanvaller nam afgelopen zondag tegen ADO Den Haag (3-0) de openingstreffer voor zijn rekening. De Belgische spits geeft toe dat er bij de viering van zijn doelpunt wat frustratie loskwam.

“Ja, absoluut. Want het zijn heel warrige tijden met ups en downs, maar vooral veel downs. Dan is dit wel heel fijn. Eigenlijk is het sinds januari al zo wisselvallig en wispelturig. Dan speel ik een wedstrijd, zit ik er weer vier of vijf op de bank, dan speel ik er weer twee. Dat is niet gemakkelijk”, aldus Dessers, die benadrukt dat vertrouwen vanuit het publiek en de staf belangrijk is voor een spits.

“Maar dat gevoel is op dit moment niet echt aanwezig. Het zou lekker zijn om gewoon eens te mogen blijven staan, ook na een mindere wedstrijd of als je niet scoort. Dat je daarna meteen weet: geen probleem, volgende week is er weer een kans om je te bewijzen. Dan groeien er ook automatismen met de spelers om je heen", aldus Dessers.