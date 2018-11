Derksen: ‘Clubs als Ajax en PSV kunnen hem goed gebruiken’

Martin Ödegaard scoorde dit seizoen nog niet voor Vitesse in de Eredivisie, maar laat bijwijlen fraaie dingen zien bij het team van trainer Leonid Slutsky. Afgelopen zaterdag speelde de aanvallende middenvelder een goede wedstrijd tegen PSV (1-0 verlies) en ook Johan Derksen was onder de indruk van de negentienjarige Noor.

De analyticus vertelde bij Veronica Inside dat Ödegaard zijn plafond waarschijnlijk nog niet heeft bereikt: “Clubs als Ajax en PSV kunnen hem goed gebruiken, maar ik denk niet dat je hem kan kopen. Hij is natuurlijk nog van Real Madrid en die zullen toch proberen om hem via uitleenbeurten op een bepaald niveau te krijgen.”

Ödegaard is hoe dan ook een ‘lust om naar te kijken’, aldus Derksen. Ödegaard is nog tot medio 2021 eigendom van Real Madrid en werd al anderhalf jaar uitgeleend aan sc Heerenveen. Sinds afgelopen zomer voetbalt de linkspoot in GelreDome.

De twaalfvoudig international zei donderdag nog tegen De Gelderlander dat hij geen makkelijk begin heeft gehad bij Vitesse. Dat kwam onder meer door het hoge verwachtingspatroon: “Als je van Real bent, is het verwachtingspatroon enorm. Dan worden overal goals verwacht (…) Ik moet mijn beste jaren nog krijgen. Ik heb tijd nodig.”