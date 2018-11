De Boer: ‘Dan moet je op je allerbest zijn, dat vond ik sowieso niet van hem’

Rafael van der Vaart maakte zondagavond wereldkundig dat hij per direct stopt met profvoetbal. De 35-jarige oud-middenvelder kampte ook bij Esbjerg fB met pijntjes en besloot dat het tijd was voor iets nieuws. Frank de Boer is niet verrast door de beslissing van Van der Vaart en vindt dat de voormalig Oranje-international al eerder had moeten stoppen.

De Boer kan zich bij Peptalk van Ziggo Sport vinden in de verbazing van presentator Jack van Gelder dat Van der Vaart nu pas de voetbalschoenen aan de wilgen hangt. “Ja, dat gevoel had ik ook. Als je op het hoogste niveau wil blijven spelen, moet je er ook op je allerbest uit zien. Dat vond ik sowieso niet van hem. Zeker de laatste anderhalf jaar.”

“Als je serieus genomen wil worden, dan moet je topfit zijn”, vervolgt De Boer, die niet vindt dat Van der Vaart er helemaal afgetraind uitzag. De trainer wijst bijvoorbeeld op de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt in mei, toen de twee elkaar tegenkwamen in De Kuip. "Toen was hij nog volop bezig. Ik dacht: dat kan beter. Ik denkt dat het verstandiger was geweest als hij aan het begin van het seizoen al was gestopt."

Van der Vaart werd in Nederland twee keer kampioen met Ajax, won in 2002 de KNVB Beker en een jaar later de Johan Cruijff Schaal. Met Real Madrid won hij in 2009 de Spaanse Supercup en vorig seizoen won hij met Midtjylland de Deense landstitel. Bij Tottenham Hotspur, Hamburger SV en Real Betis won de 106-voudig international geen enkele prijs. Met Oranje verloor Van der Vaart in 2010 de WK-finale van Spanje.