‘Wrok? Nee, ik zou graag ooit terugkeren bij Ajax’

Zian Flemming speelde van 2008 tot 2017 bij Ajax, maar brak er nooit door in het eerste elftal. Hij speelde niet één wedstrijd in Ajax 1 en rondde in mei van dit jaar zijn transfer naar PEC Zwolle af. De twintigjarige middenvelder koestert echter geen wrok jegens zijn voormalige werkgever.

“Wrok? Nee, ik zou graag ooit terugkeren bij Ajax. Vanwege de Johan Cruijff ArenA ook. Ik zie dat toch een beetje als een heilige tempel”, aldus Flemming in een interview met De Stentor. Voor PEC Zwolle heeft de geboren Amsterdammer inmiddels elf wedstrijden gespeeld en daarin scoorde hij vijf keer.

In het bekerduel met De Graafschap was Flemming afgelopen dinsdag liefst vier keer trefzeker. Bij PEC Zwolle tekende Flemming, die ook nog voor RKSV Pancratius speelde, een contract tot de zomer van 2021. De Blauwvingers gaan zondag op bezoek bij Fortuna Sittard.