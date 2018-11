Mourinho haalt uit: ‘Verschrikkelijk, de eerste helft was een ramp’

Manchester United leek zaterdag punten te verspelen in het Vitality Stadium, maar in de blessuretijd maakte Marcus Rashford de winnende 1-2 tegen Bournemouth. José Mourinho was na afloop blij met de overwinning, maar toonde zich ook kritisch op de verdediging van zijn ploeg.

Mourinho vond de nieuwe nummer zeven van de Premier League in de eerste helft ‘rampzalig’ spelen: “Dat was de hele eerste helft zo. Ik heb tijdens de rust gezegd dat ik de gelukkigste manager in de Premier League ben, want het had al 5-2 of 6-2 moeten staan”, aldus de Portugees voor de camera van BT Sport.

“We waren verdedigend verschrikkelijk. We zetten als team geen druk en deden niets wat we deze week hebben getraind. De mensen die de eerste helft hebben gezien, zullen nooit geloven dat we hard hebben getraind. De eerste helft was een ramp. De tweede helft was een stuk beter. We creëerden veel kansen en verdienden het om te scoren.””

Manchester United kan zich nu richten op het vervolg in de Champions League. The Mancunians gaan woensdag op bezoek bij Juventus en staan na drie speelronden met vier punten op de tweede plaats in Groep H.