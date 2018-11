Veldwijk schittert opnieuw; Jong Ajax komt fraaie treffer niet te boven

Sparta Rotterdam is voorlopig koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Kasteelclub won vrijdagavond dankzij twee doelpunten van Lars Veldwijk met moeite op bezoek bij MVV Maastricht (0-2). Sparta heeft na twaalf competitiewedstrijden één punt meer dan Go Ahead Eagles, dat zondag nog uit bij Telstar speelt. In het kielzog van de Rotterdammers wisten ook FC Twente en Almere City hun wedstrijden te winnen, terwijl Jong Ajax mede door een fraaie treffer van Justin Mathieu verloor van SC Cambuur (2-1).

MVV Maastricht – Sparta Rotterdam 0-2

Sparta was na het winnen van de eerste periodetitel met vertrouwen afgereisd naar Maastricht en had slechts vijf minuten nodig om op voorsprong te komen. Thomas Verhaar bracht de bal uit een hoekschop voor het doel van thuisploeg, waarna Veldwijk raak kopte. Sparta beleefde zo een droomstart, maar de formatie van trainer Henk Fraser moest toezien hoe MVV daarna steeds beter in de wedstrijd kwam. De thuisploeg kreeg in de eerste helft enkele zeer grote kansen, maar kon voor rust uiteindelijk niet meer voor een gelijkmaker zorgen. In de tweede helft voerde MVV de druk richting het Rotterdamse doel verder op. Sparta hield echter stand en gooide de wedstrijd negen minuten voor tijd uiteindelijk definitief in het slot. Veldwijk werd de diepte ingestuurd door Halil Dervisoglu, waarna de spits via de binnenkant van de paal raak schoot. Veldwijk staat nu op tien competitietreffers dit seizoen.

FC Twente – RKC Waalwijk 3-1

RKC verraste afgelopen woensdag vriend en vijand door in de KNVB Beker te winnen van PSV, maar de Waalwijkers werden in De Grolsch Veste weer terug op aarde gezet door FC Twente. De thuisploeg stapelde in de openingsfase kans op kans en nam na een kwartier voetballen verdiend de leiding. Jari Oosterwijk verlengde een hoekschop, waarna Peet Bijen van dichtbij binnen werkte: 1-0. FC Twente bleef daarna de bovenliggende partij en wist zijn voordelige marge nog in de eerste helft te verdubbelen: Aitor Cantalapiedra schoot na precies een halfuur fraai raak in de verre hoek. FC Twente had de wedstrijd ook na de onderbreking stevig in handen en stelde de zege tien minuten voor tijd via Michael Maria uiteindelijk definitief veilig. Dylan Seys redde in blessuretijd de eer voor RKC.

Helmond Sport – Almere City 1-2

Edoardo Soleri had Almere al vroeg aan de leiding kunnen brengen in Helmond, maar de huurling van AS Roma kwam uit kansrijke positie uiteindelijk niet tot een schot. Beide teams kwamen in het vervolg van de eerste helft niet tot grote kansen. Toch nam Helmond Sport na ruim een halfuur voetballen de leiding. Bodi Brusselers werd bediend door Diego Snepvangers, waarna de jonge middenvelder met het hoofd voor de 1-0 zorgde. Een intikker van Soleri zorgde er daarna echter toch nog voor dat Almere op slag van rust langszij kwam. Na de onderbreking kwamen de bezoekers sterk uit de kleedkamer, hetgeen na een uur voetballen resulteerde in de 1-2 van Soleri. Almere hield daarna stand en is voorlopig opgeklommen naar een vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

SC Cambuur – Jong Ajax 2-1

Met debutant Jurriën Timber binnen de lijnen kwam de ploeg van trainer Michael Reiziger al na zes minuten spelen op achterstand. Doelman Dominik Kotarski werkte de bal weg, waarna Justin Mathieu op prachtige wijze de 1-0 op het scorebord zette. Jong Ajax ging op jacht naar de gelijkmaker, maar ondanks doelpogingen van Danilo Pereira, Ryan Gravenberch en Dennis Johnsen slaagden de Amsterdammers er niet in om langszij te komen. Vlak na rust moesten de bezoekers verder met een man minder. Sven Botman veroorzaakte een strafschop en kreeg zijn tweede gele kaart. Het was Mathieu die geen fout maakte vanaf elf meter en voor zijn tweede van de avond tekende. Een kwartier voor tijd zorgde invaller Noa Lang nog voor de aansluitingstreffer, maar verder dan dat kwam Jong Ajax niet.

TOP Oss – FC Eindhoven 2-0

TOP Oss maakte vorige week indruk door NEC met 1-5 te verslaan, maar moest midweeks in de KNVB Beker wel zijn meerdere erkennen in tweededivisionist AFC (1-0). Tegen FC Eindhoven bewees de succesformatie van trainer Klaas Wels echter dat de bekeruitschakeling een incident was. TOP Oss speelde een sterke eerste helft en ging door twee treffers in de slotfase uiteindelijk met een riante voorsprong aan de thee. Huseyin Dogan brak de score met een fraaie knal open, waarna de 2-0 van de voet van Ragnar Oratmangoen kwam. Het bezoek uit Eindhoven maakte in de tweede helft jacht op de aansluitingstreffer, maar onder anderen Elton Kabangu en Elisha Sam kregen de bal niet voorbij de uitblinkende Nick Olij.

Jong FC Utrecht – Roda JC Kerkrade 1-2

Roda plaatste zich afgelopen dinsdag ten koste van de amateurs van SV Urk voor de derde ronde van de KNVB Beker, maar de ploeg van Robert Molenaar worstelt in de Keuken Kampioen Divisie al wekenlang met zichzelf. Na een zeer matige eerste helft wist Roda elf minuten na rust op voorsprong te komen op Sportcomplex Zoudenbalch. Livio Milts verschalkte doelman Maarten Paes met een schot van buiten het strafschopgebied. Het antwoord van Jong FC Utrecht liet echter niet lang op zich wachten, want invaller Mohamed Mallai tekende acht minuten na de openingstreffer met een stuiterend schot alweer voor de gelijkmaker. Het bleef vervolgens lang bij 1-1, maar Mario Engels schoot Roda drie minuten voor tijd alsnog naar drie zwaarbevochten punten.

FC Dordrecht – FC Volendam 1-2

Op bezoek bij de laagvlieger uit de Keuken Kampioen Divisie kwam Volendam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Cas Peters tekende na tien minuten spelen voor de openingstreffer. Op slag van rust ging Dordrecht-doelman Bryan Janssen in de fout en veroorzaakte hij een strafschop. Vanaf elf meter was het opnieuw Peters die scoorde en de marge op twee bracht. In de tweede helft deed de Afghaanse invaller Omran Haydary iets terug: 1-2. Volendam hield stand in de slotfase en nam zodoende de drie punten mee uit de Krommendijk.