Football Leaks: Europese elite werkt aan Super League voor zestien teams

De Europese voetbalelite werkt op dit moment hard aan de realisatie van een zogenoemde Super League, zo weet NRC Handelsblad vrijdagavond te melden na bestudering van documenten van Football Leaks. In de Super League moeten de zestien grootste clubs van Europa in competitievorm de degens met elkaar gaan kruisen. Daarin is naar verluidt geen plek voor Nederlandse teams, hetgeen funest zou zijn voor de Eredivisie.

Ideeën voor een Super League circuleren al jarenlang, maar nu zouden diverse Europese grootmachten ook daadwerkelijk onderhandelen over de totstandbrenging van het kampioenschap. De gesprekken over een Super League zouden vanaf 2016 in het geheim zijn gevoerd, met Michael Gerlinger als initiatiefnemer. De juridisch directeur van Bayern München heeft zes andere clubs bereid gevonden om plaats te nemen aan tafel: Arsenal, Manchester United, Juventus, AC Milan, Real Madrid en Barcelona.

Daarnaast zouden ook Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City en Liverpool hoe dan ook deel gaan nemen aan de Super League, die vanaf 2021 zijn intrede moet gaan doen. Vijf gastteams mogen aansluiten, zodat het totaal aantal deelnemers van de Super League op zestien uitkomt: Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Internazionale en AS Roma. Voor onder andere Ajax en PSV zou dus geen plek zijn.

Met de Super League willen de deelnemende clubs 'meer wedstrijden spelen die ertoe doen', waardoor de financiële verschillen met de rest van Europa groter dan ooit zullen worden. Alle anderen verliezen de mogelijkheid om zich ooit nog aan te sluiten bij de beste clubs van het continent, zo klinkt het. Voor de Eredivisie kan dat grote gevolgen hebben, zo vreest Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. "Nog niet alles is uitonderhandeld, maar als dit doorgaat is dit een bedreiging voor de Nederlandse en andere competities. Geen Nederlandse club doet mee", vertelt zij aan EenVandaag.

"En waar we wel aan deelnemen wordt door deze League veel minder interessant. Dit zal onze positie verder ondermijnen, erg verdrietig", vervolgt de juriste. "Als blijkt dat dit interessant wordt, verflauwt de aandacht voor andere competities en clubs. Het zal de Nederlandse opleiding van nieuwe spelers ondermijnen, je wilt toch spelen voor de aantrekkelijkste competitie." De Super League zou voor behalve de nationale competities ook een gevaar vormen voor de Champions League, op dit moment het grootste Europese voetbaltoernooi. Die dreigt door de plannen immers zijn grootste blikvangers kwijt te raken.