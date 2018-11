Ödegaard hekelt opgeplakte etiket: ‘Tot dusver beleefde ik een worsteling’

Vitesse plaatste zich woensdagavond voor de derde ronde van de KNVB Beker door Heracles Almelo te verschalken (0-2). Martin Ödegaard was belangrijk voor zijn werkgever door in het bekerduel de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. De Noor is blij dat hij zijn eerste doelpunt namens de Arnhemmers in de tas heeft.

"Tot dusver beleefde ik een worsteling bij Vitesse", geeft de aanvallende middenvelder toe in gesprek met de Gelderlander. "Maar dat had ook een reden. Ik sloot pas laat aan bij de club. Eind augustus. Ik stapte ook zonder ritme binnen. In de voorbereiding van Real Madrid kreeg ik nauwelijks speeltijd. Maar het stempel van Real is er altijd."

“Als je van Real bent, is het verwachtingspatroon enorm. Dan worden overal goals verwacht”, vervolgt de negentienjarige spelmaker, die aangeeft dat zijn leeftijd nog wel eens wordt vergeten door de buitenwereld. "Ik ben nog een tiener. Had ik nu mijn debuut gemaakt in de Noorse competitie, dan was ik nog steeds een jong talent geweest. Ik ben alleen al langer bekend.”

“Ik was zestien jaar toen ik naar Real ging. Daarmee is mij een etiket opgeplakt. Maar ik loop niet even overal doorheen. Ik moet mijn beste jaren nog krijgen. Ik heb tijd nodig”, besluit de Noors international, die tot het einde van het seizoen op huurbasis actief is bij Vitesse. Ödegaard staat nog tot medio 2021 onder contract bij de Koninklijke.