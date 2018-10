‘Ik weet ook wel dat de kans op winst op Ajax maar een paar procent is’

John Stegeman geeft Go Ahead Eagles slechts ‘een paar procent’ kans op een overwinning op Ajax in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De club uit de Keuken Kampioen Divisie gaat woensdagavond (20.45 uur) op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. In aanloop naar dat duel geeft de trainer van de club uit Deventer aan dat hij niet volledig gaat afstappen van de aanvallende speelstijl. Wel zal hij een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn opstelling.

Go Ahead Eagles staat in de Eerste Divisie bekend om de aanvallende speelstijl. Tot dusver is dat een succesvolle formule, want de club is met 26 punten uit 11 wedstrijden lijstaanvoerder. “We gaan wat kleine dingen veranderen, maar die laat ik nu nog even in het midden”, wordt Stegeman een dag voor de wedstrijd geciteerd door de Stentor. Naar verwachting kiest de trainer voor een extra speler op het middenveld, wat ten koste zou gaan van spits Thomas Verheydt.

Stegeman is niet van plan om zijn ploeg in te laten graven tegen de nummer twee van de Eredivisie. “Daar ben ik niet van”, klinkt het. “We gaan uit van onze kracht en zien waar dat toe leidt. Ajax zal ook heus niet wakker liggen van ons, want ze zijn de best voetballende ploeg van Nederland op dit moment. Natuurlijk komen we onder druk te staan en onze handelingssnelheid zal omhoog moeten, maar we gaan ons zo positief mogelijk laten zien.”

De laatste 32 keer dat Go Ahead Eagles op bezoek ging bij Ajax, keerde het zonder een overwinning huiswaarts. Stegeman hoopt op een stunt, maar beseft dat het bijzonder moeilijk wordt. “Dit is een mooie uitdaging en we moeten laten zien wat GA Eagles waard is en waar we voor staan. Wij hebben een heel goed elftal, maar ik weet ook wel dat de kans op winst maar een paar procent is. Maar voor die piepkleine kans gaan we wel met Go Ahead Eagles.”

Stegeman beschikt over een nagenoeg fitte selectie voor het treffen met Ajax en mist alleen Gor Agbaljan, Joey Groenbat en Bruno Andrade. Waar de coach van de Deventenaren voor de sterkst mogelijke opstelling gaat, gaf Ajax-trainer Erik ten Hag al aan dat hij een aantal basisspelers zal sparen. Spelers als Klaas-Jan Huntelaar, David Neres en Zakaria Labyad mogen woensdag rekenen op speelminuten. “Ik geloof niet dat ze dan veel zwakker worden”, besluit Stegeman.