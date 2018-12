Update: AC Milan presenteert Gazidis: ‘Dit is een duidelijk teken’

Ivan Gazidis is bezig aan zijn laatste maanden als algemeen directeur van Arsenal. De club uit de Premier League maakt dinsdag op de clubwebsite bekend dat de beleidsbepaler per 1 december aan de slag bij AC Milan. Het vertrek van Gazidis heeft als gevolg dat Raul Sanllehi en Vinai Venkatesham promotie krijgen. Sanllehi gaat werken als head of football relations, terwijl Venkatesham aan de slag gaat als managing director.

Sanhllehi maakte in februari de overstap van Barcelona naar Arsenal. Venkatesham is al sinds 2010 werkzaam bij de club. Vice-voorzitter Josh Kroenke meldt op het clubkanaal van the Gunners dat hij het ‘inzicht en energie’ van Gazidis gaat missen. “We hebben er alle vertrouwen in dat we met Raul, Vinai en Unai Emery (manager, red.) over uitstekende personen beschikken om de club verder te brengen op zowel het veld als daarbuiten.”

Gazidis wordt vanaf 1 december de chief executive bij Milan. Hij vindt het moeilijk om Arsenal te verlaten. “Dit is de moeilijkste beslissing uit mijn leven. Maar ik denk dat na tien jaar dit voor mij het juiste moment is om opzij te stappen. Ik geloof dit deze verandering een positief zal uitpakken, voor zowel mijzelf als voor de club. Ik kijk uit naar wat de toekomst zal brengen. Ik zal Arsenal altijd in mijn hart meedragen.”

Update 5 december 12.45 uur – AC Milan presenteert Gazidis: 'Dit is een duidelijk teken'

Ivan Gazidis is officieel chief executive bij AC Milan. De Italiaanse club heeft de sportbestuurder, die tot medio 2020 heeft getekend, woensdag gepresenteerd. “We zijn blij met de aanstelling van Gazidis”, luidt het statement over de voormalig algemeen directeur van Arsenal. “Dit is een duidelijk teken dat de nieuwe eigenaren belangrijke doelen nastreven.”