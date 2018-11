UEFA Nations League: programma, standen en uitslagen

De UEFA Nations League wordt deze week hervat. 55 Europese landen nemen deel aan het toernooi, waarin vier tickets voor het EK van 2020 te verdienen zijn. Voor het Nederlands elftal staan in deze interlandperiode de wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland op het programma. Bekijk hier alle deelnemers, het programma en de uitslagen van alle wedstrijden uit de Nations League.

Divisies en groepen

Divisie A, groep 1: Duitsland, Frankrijk, Nederland

Divisie A, groep 2: België, Zwitserland, IJsland

Divisie A, groep 3: Portugal, Italië, Polen

Divisie A, groep 4: Spanje, Engeland, Kroatië

Divisie B, groep 1: Slowakije, Oekraïne, Tsjechië

Divisie B, groep 2: Rusland, Zweden, Turkije

Divisie B, groep 3: Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Noord-Ierland

Divisie B, groep 4: Wales, Ierland, Denemarken

Divisie C, groep 1: Schotland, Albanië, Israël

Divisie C, groep 2: Hongarije, Griekenland, Finland, Estland

Divisie C, groep 3: Slovenië, Noorwegen, Bulgarije, Cyprus

Divisie C, groep 4: Roemenië, Servië, Montenegro, Litouwen

Divisie D, groep 1: Georgië, Letland, Kazachstan, Andorra

Divisie D, groep 2: Wit-Rusland, Luxemburg, Moldavië, San Marino

Divisie D, groep 3: Azerbeidzjan, Faröer, Malta, Kosovo

Divisie D, groep 4: Macedonië, Armenië, Liechtenstein, Gibraltar

Divisie A, groep 1

1. Frankrijk 3-7

2. Nederland 2-3

3. Duitsland 3-1

Duitsland - Frankrijk 0-0

Frankrijk - Nederland 2-1

Mbappé, Giroud; Babel

Nederland - Duitsland 3-0

Van Dijk, Depay, Wijnaldum

Frankrijk - Duitsland 2-1

Griezmann (2x); Kroos

16 november, 20.45 uur: Nederland - Frankrijk

19 november, 20.45 uur: Duitsland - Nederland

Divisie A, groep 2

1. Zwiserland 3-6

2. België 2-6

3. IJsland** 3-0

** gedegradeerd naar Divisie B

Zwitserland - IJsland 6-0

Zuber, Zakaria, Shaqiri, Seferovic, Ajeti, Mehmedi

IJsland - België 0-3

Lukaku (2x), Hazard

België - Zwitserland 2-1

Lukaku (2x); Gavranovic

IJsland - Zwitserland 1-2

Finnbogason; Seferovic, Lang

15 november, 24.45 uur: België - IJsland

18 november, 20.45 uur: Zwitserland - België

Divisie A, groep 3

1. Portugal 2-6

2. Italië 3-4

3. Polen** 3-1

** gedegradeerd naar Divisie B

Italië - Polen 1-1

Zielinski; Jorginho

Portugal - Italië 1-0

Silva

Polen - Portugal 2-3

Piatek, Blaszczykowski; André Silva, Glik (e.d.), Bernardo Silva

Polen - Italië 0-1

Biraghi

17 november, 20.45 uur: Italië - Portugal

20 november, 20.45 uur: Portugal - Polen

Divisie A, groep 4

1. Spanje 3-6

2. Engeland 3-4

3. Kroatië 3-1

Engeland - Spanje 1-2

Rashford; Saúl, Rodrigo

Spanje - Kroatië 6-0

Saúl, Asensio, Rodrigo, Ramos, Isco, Kalinic (e.d.)

Kroatië - Engeland 0-0

Spanje - Engeland 2-3

Sterling (2x), Rashford; Alcácer

15 november, 20.45 uur: Kroatië - Spanje

18 november, 20.45 uur: Engeland - Kroatië

Divisie B, groep 1

1. Oekraïne** 3-9

2. Tsjechië 3-3

3. Slowakije 3-0

** gepromoveerd naar Divisie A

Tsjechië - Oekraïne 1-2

Schick; Konoplyanka, Zinchenko

Oekraïne - Slowakije 1-0

Yarmolenko

Slowakije -Tsjechië 1-2

Hamsik; Krmencik, Schick

Oekraïne - Tsjechië 1-0

Malinovskiy

16 november, 20.45 uur: Slowakije - Oekraïne

19 november, 20.45 uur: Tsjechië - Slowakije

Divisie B, groep 2

1. Rusland 3-7

2. Turkije 3-3

3. Zweden 3-1

Turkije - Rusland 1-2

Aziz; Cheryshev, Dzyuba

Zweden - Turkije 2-3

Thelin, Claesson; Akbaba (2x), Calhanoglu

Rusland - Zweden 0-0

Rusland -Turkije 2-0

Neustädter, Cheryshev

17 november, 18.00 uur: Turkije - Zweden

20 november, 20.45 uur: Zweden - Rusland

Divisie B, groep 3

1. Bosnië & Herzegovina 3-9

2. Oostenrijk 2-3

3. Noord-Ierland 3-0

Noord-Ierland - Bosnië & Herzegovina 1-2

Grigg; Duljevic, Saric

Bosnië & Herzegovina - Oostenrijk 1-0

Dzeko

Oostenrijk - Noord-Ierland 1-0

Arnautovic

Bosnië & Herzegovina - Noord-Ierland 2-0

Dzeko (2x)

15 november, 20.45 uur: Oostenrijk - Bosnië & Herzegovina

18 november, 18.00 uur: Noord-Ierland - Oostenrijk

Divisie B, groep 4

1. Wales 3-6

2. Denemarken 2-4

3. Ierland 3-1

Wales-Ierland 4-1

Lawrence, Bale, Ramsey, Roberts; Williams

Denemarken-Wales 2-0

Eriksen (2x)

Ierland-Denemarken 0-0

Ierland-Wales 0-1

Wilson

16 november, 20.45 uur: Wales-Denemarken

19 november, 20.45 uur: Denemarken-Ierland

Divisie C, groep 1

1. Israël 3-6

2. Schotland 2-3

3. Albanië 3-3

Albanië-Israël 1-0

Xhaka

Schotland - Albanië 2-0

Naismith, Djimsiti (e.d.)

Israël - Schotland 2-1

Peretz, Tierney (e.d.); Mulgrew

Israël - Albanië 2-0

Hemed, Saba

17 november, 20.45 uur: Albanië-Schotland

20 november, 20.45 uur: Schotland-Israël

Divisie C, groep 2

1. Finland 4-12

2. Griekenland 4-6

3. Hongarije 4-4

4. Estland 4-1

Finland - Hongarije 1-0

Pukki

Estland - Griekenland 0-1

Fortounis

Hongarije-Griekenland 2-1

Sallai, Kleinheister; Manolas

Finland-Estland 1-0

Pukki

Griekenland-Hongarije 1-0

Mitroglou

Estland-Finland 0-1

Pukki

Estland-Hongarije 3-3

Luts, Pikk, Anier; Szálai (2x), Nágy

Finland-Griekenland 2-0

Soiri, Kamara

15 november, 20.45 uur: Hongarije-Estland

15 november, 20.45 uur: Griekenland-Finland

18 november, 20.45 uur: Hongarije-Finland

18 november, 20.45 uur: Griekenland-Estland

Stand Divisie C, groep 3

1. Noorwegen 4-9

2. Bulgarije 4-9

3. Cyprus 4-4

4. Slovenië 4-1

Slovenië - Bulgarije 1-2

Kraev (2x); Zajc

Noorwegen - Cyprus 2-0

Johansen (2x)

Bulgarije - Noorwegen 1-0

Vasilev

Cyprus - Slovenië 2-1

Soteriou; Beric, Stojanovic

Noorwegen - Slovenië 1-0

Selnaes

Bulgrije - Cyprus 2-1

Despodov, Nedelev; Kastanos

Noorwegen - Bulgarije 1-0

Elyounoussi

Slovenië - Cyprus 1-1

Skubic; Papoulis

16 november, 20.45 uur: Cyprus - Bulgarije

16 november, 20.45 uur: Slovenië - Noorwegen

19 november, 20.45 uur: Bulgarije - Slovenië

19 november, 20.45 uur: Cyprus - Noorwegen

Stand Divisie C, groep 4

1. Servië 4-8

2. Montenegro 4-7

3. Roemenië 4-6

4. Litouwen 4-0

Litouwen - Servië 0-1

Tadic

Roemenië - Montenegro 0-0

Servië - Roemenië 2-2

Mitrovic (2x); Stanciu, Tucudean

Montenegro - Litouwen 2-0

Savic, Jankovic

Litouwen - Roemenië 1-2

Zulpa; Chipciu, Maxim

Montenegro - Servië 0-1

Mitrovic (2x)

Roemenië - Servië 0-0

Litouwen - Montenegro 1-4

Baravykas; Mugosa (2x), Kopitovic, Zoric

17 november, 15.00 uur: Servië - Montenegro

17 november, 20.45 uur: Roemenië - Litouwen

20 november, 20.45 uur: Servië - Litouwen

20 november, 20.45 uur: Montenegro - Roemenië

Stand Divisie D, groep 1

1. Georgië 4-12

2. Kazachstan 4-5

3. Letland 3-2

4. Andorra 3-2

Kazachstan - Georgië 0-2

Chakvetadze, Malyi (eigen doelpunt)

Letland - Andorra 0-0

Georgië - Letland 1-0

Okriashvili

Andorra - Kazachstan 1-1

Alaez; Logvinenko

Georgië - Andorra 3-0

Vako (2x), Kankava

Letland - Kazachstan 1-1

Karasauskas; Zainutdinov

Kazachstan - Andorra 4-0

Seidakhmet, Turysbek, Gómes (e.d.), Murtazaev

Letland - Georgië 0-3

Kankava, Gvilia, Chakvetadze

16 november, 16.00 uur: Kazachstan - Letland

16 november, 20.45 uur: Andorra - Georgië

19 november, 18.00 uur: Andorra - Letland

19 november, 18.00 uur: Georgië - Kazachstan

Stand Divisie D, groep 2

1. Luxemburg 4-9

2. Wit-Rusland 4-8

3. Moldavië 4-5

4. San Marino 4-0

Wit-Rusland - San Marino 5-0

Dragun (2x), Stasevich, Saroka, Kovalev

Luxemburg - Moldavië 4-0

Malget, Thill, Sinani, Martins

San-Marino - Luxemburg 0-3

Chanot, Joachim, Sinani

Moldavië - Wit-Rusland 0-0

Wit-Rusland - Luxemburg 1-0

Saroka

Moldavië - San Marino 2-0

Ginsari (2x)

Wit-Rusland - Moldavië 0-0

Luxemburg - San Marino 3-0

Turpel, Sinani, Thill

15 november, 20.45 uur: San Marino - Moldavië

15 november, 20.45 uur: Luxemburg - Wit-Rusland

18 november, 18.00 uur: Moldavië - Luxemburg

18 november, 18.00 uur: San Marino - Wit-Rusland

Stand Divisie D, groep 3

1. Kosovo 4-8

2. Azerbeidzjan 4-6

3. Faröer 4-3

4. Malta 4-2

Azerbeidzjan - Kosovo 0-0

Faröer - Malta 3-1

Edmundsson, Joensen, Hansson; Mifsud

Kosovo - Faröer 2-0

Zeneli, Nuhiu

Malta - Azerbeidzjan 1-1

Agius; Khalilzade

Faröer - Azerbeidzjan 0-3

Oliveira (2x), Nazarov

Kosovo - Malta 3-1

Kololli (2x), Muriqi; Agius

Azerbeidzjan - Malta 1-1

Abdullayev; Muscar

Faröer - Kosovo 1-1

Joensen; Rashica

17 november, 18.00 uur: Azerbeidzjan - Faröer

17 november, 18.00 uur: Malta - Kosovo

20 november, 20.45 uur: Kosovo - Azerbeidzjan

20 november, 20.45 uur: Malta - Faröer

Stand Divisie D, groep 4

1. Macedonië 4-9

2. Gibraltar 4-6

3. Armenië 4-6

4. Liechtenstein 4-3

Armenië - Liechtenstein 2-1

Pizzelli, Barseghyan; Wolfinger

Gibraltar - Macedonië 0-2

Trickovski, Alioski

Macedonië - Armenië 2-0

Alioski, Pandev

Liechtenstein - Gibraltar 2-0

Salanovic, Wieser

Armenië - Gibraltar 0-1

Chipolina

Macedonië - Liechtenstein 4-1

Trajkovski (2x), Pandev, Alioski; Yildiz

Armenië - Macedonië 4-0

Pizzelli, Movsisyan, Ghazaryan, Mkhitaryan

Gibraltar - Liechtenstein 2-1

Cabrera, Chipolina; Salanovic

16 november, 20.45 uur: Gibraltar - Armenië

16 november, 20.45 uur: Liechtenstein - Macedonië

19 november, 20.45 uur: Macedonië - Gibraltar

19 november, 20.45 uur: Liechtenstein - Armenië

Prijzengeld

De UEFA stelde in eerste instantie een totaalbedrag van 76,25 miljoen euro beschikbaar aan prijzengeld. In oktober werd het prijzengeld met vijftig procent verhoogd. Vergeleken met de Champions League is dat een schijntje, aangezien in het miljardenbal in totaal 1,95 miljard euro wordt verdeeld. In de Nations League is er in de ene divisie meer te verdienen dan in de andere.

Divisie A

Basisbedrag: 2,25 miljoen euro

Groepswinnaar: 2,25 miljoen euro

Divisie B

Basisbedrag: 1,5 miljoen euro

Groepswinnaar: 1,5 miljoen euro

Divisie C

Basisbedrag: 1,2 miljoen euro

Groepswinnaar: 1,2 miljoen euro

Divisie D

Basisbedrag: 7500.000 euro

Groepswinnaar: 750.000 euro

In juni 2019 worden de finalewedstrijden gespeeld, waaruit uiteindelijk één winnaar komt. De vier groepswinnaars uit Divisie A gaan de strijd met elkaar aan om de titel, waarbij een bonus van 6 miljoen euro te verdienen is. De nummer twee ontvangt 4,5 miljoen euro, voor de nummer drie ligt 3,5 miljoen euro klaar en de nummer vier krijgt 2,5 miljoen euro. De winnaar verdient in totaal 10,5 miljoen euro.

