Sneijder: ‘Die jongens worden heel belangrijk voor toekomst Oranje’

Wesley Sneijder ontbrak tijdens de vorige interlands onder bondscoach Ronald Koeman, maar is vanwege zijn afscheidswedstrijd tegen Peru nog een keer van de partij bij het Nederlands elftal. De middenvelder van Al Gharafa traint daardoor volgende week samen met een aantal spelers die in de toekomst de kar moeten gaan trekken bij Oranje en kijkt uit naar zijn laatste interlandoptreden.

“Ik vind het mooi om donderdag met de nieuwe generatie, jonge spelers als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Justin Kluivert op het veld te staan”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf over zijn laatste wedstrijd in het oranje tegen de Zuid-Amerikanen. Sneijder ziet dat de vier talenten de afgelopen maand grote stappen hebben gemaakt en vindt dat zij een plek bij Oranje verdienen.

De routinier geniet daarnaast van de manier waarop De Ligt, De Jong en Van de Beek bij Ajax spelen en Kluivert zich manifesteert bij AS Roma: “Ik houd van hun speelwijze: altijd eerst vooruit. Matthijs, Frenkie, Donny en Justin zijn jongens die heel belangrijk worden voor de toekomst van het Nederlands elftal. Frenkie is er tegen Peru voor het eerst bij en ik voor het laatst.”

Nederland ontbrak op laatste EK en WK en de stemming rond Oranje bereikte bijna het nulpunt. Sneijder heeft er echter vertrouwen in dat hier in de komende jaren verandering in gaat komen: “Er komt een goede lichting aan en Oranje heeft voor deze groep de ideale bondscoach. Met de juiste focus van het elftal, verwacht ik mooie resultaten. Als ik niet in de staf zit, zal ik Oranje tijdens elk toernooi, waaraan het deelneemt, op de voet volgen. Waar ik kan, zal ik ook op het Oranjeplein staan”, sluit hij af.