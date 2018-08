Besiktas doet zaken in Italië en haalt WK-ganger naar Turkije

Adem Ljajic gaat verder in Turkije. Besiktas meldt vrijdagmiddag via de clubkanalen dat de aanvallende middenvelder dit seizoen wordt gehuurd van Torino. Naar verluidt betaalt de Turkse topclub in eerste instantie 1,2 miljoen euro om Ljajic te huren en kan Besiktas na een jaar met een koopoptie besluiten de international definitief over te nemen.

De hoogte van de koopoptie is niet duidelijk, maar naar verluidt ligt het bedrag tussen de acht en twaalf miljoen euro. Ljajic, die nog tot medio 2020 vastligt bij de club uit de Serie A, heeft in totaal twee jaar gespeeld voor Torino, nadat de club in de zomer van 2016 ongeveer negen miljoen euro overmaakte aan AS Roma om hem te strikken.

In dienst van Torino kwam Ljajic tot dusver tot 65 wedstrijden, waarin hij 18 doelpunten maakte en 24 assists afleverde. Daarvoor was de Servisch international, naast zijn tijd bij Roma, actief bij Internazionale, Fiorentina en Partizan Belgrado. Op het WK speelde de 26-jarige Ljajic drie groepswedstrijden, tegen Costa Rica, Zwitserland en Brazilië.