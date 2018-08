Ten Hag baalt: ‘Ik vind het jammer voor de jeugdopleiding van Ajax’

Erik ten Hag betreurt het besluit van Noussair Mazraoui om de nationale ploeg van Marokko te verkiezen boven die van Oranje. De rechtsback van Ajax had onlangs een gesprek met bondscoach Ronald Koeman, maar desondanks heeft hij voor een interlandloopbaan bij de Leeuwen van de Atlas gekozen.

“Ik vind het wel iets wat persoonlijk ligt. Hij heeft zijn keuze bepaald en adviezen ingewonnen bij zijn familie en vrienden”, zei Ten Hag vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Vitesse. De trainer van Ajax sprak niet met Mazraoui over zijn keuze tussen Nederland en Marokko. “Ik heb een voorkeur voor Nederland en als een speler het aan mij zou vragen, zou ik dat antwoord geven.”

Mazraoui is niet de eerste speler die Marokko verkiest boven Oranje. Ten Hag baal er dan ook van dat de rechtsback van de Amsterdammers niet in het shirt van Nederland te bewonderen zal zijn. “Ik vind het jammer voor de jeugdopleiding van Ajax. Met De Ligt, De Jong, Mazraoui, Van de Beek en Kluivert - die net vertrokken is - heb je onvoorstelbaar veel jongens die Oranje-international kunnen zijn. Dat is een groot compliment voor de jeugdopleiding van Ajax.”

Koeman maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de wedstrijden tegen Peru en Frankrijk. Behalve Matthijs de Ligt, Daley Blind en Donny van de Beek werd ook Frenie de Jong opgeroepen. “We hebben nu nog niet getraind en ik heb hem nog niet gezien. Het is fantastisch dat hij erbij zit, maar het is ook geen verrassing meer. Het is duidelijk dat de bondscoach van De Jong gecharmeerd en hij heeft zichzelf ook in de selectie gespeeld. Met Koeman heb ik regelmatig contact over spelers die in aanmerking komen voor Oranje.”