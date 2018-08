Ten Hag praat vaak met Koeman over Ajacieden: ‘Hij is gecharmeerd van hem’

Ronald Koeman heeft Frenkie de Jong definitief opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de duels met Peru en Frankrijk. De middenvelder van Ajax heeft de bondscoach van Oranje in voldoende mate weten te overtuigen. Erik ten Hag vindt het volkomen terecht dat de 21-jarige De Jong zich voor het eerst mag melden bij Oranje.

"Het is fantastisch dat hij er nu bij zit. Maar het is geen verrassing dat hij er bij zit. Het is duidelijk dat de bondscoach gecharmeerd was van hem en hij heeft zichzelf in de selectie gespeeld”, zo geeft de oefenmeester van de Amsterdammers aan op een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Vitesse, geciteerd door diverse media.

"We hebben nu nog niet getraind vandaag, dus ik heb hem zelf nog niet gezien”, vervolgt Ten Hag, die de vraag krijgt of hij zelf met Koeman heeft gesproken over de middenvelder. "Wij hebben regelmatig contact over de spelers die in aanmerking komen voor het Nederlands elftal. Dan hebben we het over de ontwikkeling en de fitheid van de spelers.”

"In de gesprekken heb ik wel gemerkt dat Koeman gecharmeerd was van hem, dat heeft hij vanaf het begin al laten merken.” Op donderdag 6 september speelt Nederland de vriendschappelijke interland tegen Peru, een duel dat tevens de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder betreft. Op zondag 9 september volgt de uitwedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk in het kader van de Nations League.