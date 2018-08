Willem II stunt en haalt Vurnon Anita terug naar Eredivisie

Vurnon Anita is speler van Willem II, zo meldt de Eredivisionist vrijdag via de clubkanalen. De club uit Tilburg huurt de 29-jarige verdedigende middenvelder de rest van het seizoen van Leeds United, zo maakt men bekend. Anita heeft in de Championship nog een contract tot medio 2020. Anita was eerder in de Eredivisie jarenlang actief voor Ajax.

Anita doorliep de jeugdopleiding van Ajax en verdiende in de zomer van 2012 een transfer naar Newcastle United. De club uit de Premier League betaalde destijds achtenhalf miljoen euro voor de drievoudig Oranje-international. De middenvelder, die ook als vleugelverdediger uit de voeten kan, kwam in vijf jaar tijd in totaal tot ruim 130 wedstrijden voor the Magpies.

Vorig jaar was zijn rol op St James’ Park echter uitgespeeld en Leeds bood hem een kans in de Championship. Afgelopen seizoen speelde hij achttien wedstrijden voor the Peacocks en zij verhuren hem nu dus aan Willem II. De Tilburgers versterkten zich eerder deze zomer al met onder meer Atakan Akkaynak, Donis Avdijaj, Pol Llonch, Thomas Meißner, Dimitrios Kolovos en Aras Özbiliz.

Trainer Adrie Koster, die Anita nog kent van hun gezamenlijke tijd bij Ajax, liep in gesprek met FOX Sports al vooruit op de komst van de middenvelder: "Van een speler van dat kaliber verwacht je niet dat hij voor Willem II kiest. Hij heeft waarschijnlijk ook gekeken naar welke trainers hier zitten, naar de manier van voetballen. Dat heeft denk ik een doorslaggevende rol gespeeld."