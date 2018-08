Deschamps selecteert vrijwel gehele WK-selectie voor duel met Oranje

Bondscoach Didier Deschamps heeft zijn selectie voor de wedstrijden van Frankrijk tegen Duitsland en Nederland in het kader van de Nations League bekendgemaakt. Steve Mandanda is vervangen door Benoit Costil en Adil Rami is er voor het laatst bij, zo meldt de Franse voetbalbond. Op 6 september speelt Frankrijk tegen Duitsland en op 9 september volgt de confrontatie met Oranje.

Deschamps heeft in totaal dus 22 wereldkampioenen opgenomen in zijn selectie. Rami heeft zijn vertrek bij de nationale ploeg aangekondigd, maar is er voor de laatste keer bij. Mandanda is de enige afwezige in vergelijking met de WK-selectie. De doelman van Olympique Marseille kampt met een hamstringblessure en wordt vervangen door Costil van Girondins Bordeaux.

Frankrijk wist anderhalf maand geleden wereldkampioen te worden door in de finale af te rekenen met Kroatië. Les Bleus imponeerden met effectief voetbal, waarbij onder anderen Kylian Mbappé veel indruk wist te maken in Rusland. Naast het toptalent van Paris Saint-Germain zijn ook onder andere Paul Pogba, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté en Ousmane Dembélé van de partij.

Selectie van Frankrijk:

Doel: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain), Benoit Costil (Girondins Bordeaux).

Verdediging: Lucas Hernández (Atlético Madrid), Samuel Umtiti (Barcelona), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Adil Rami (Olympique Marseille), Raphael Varane (Real Madrid), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibé (AS Monaco).

Middenveld: N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Blaise Matuidi (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern München), Steven N’Zonzi (AS Roma).

Aanval: Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Ousmane Dembélé (Barcelona), Florian Thauvin (Olymique Marseille), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).