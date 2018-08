‘Ik heb al veel collega’s zien vertrekken, maar ik ben blij bij Ajax’

Ajax bereikte dinsdagavond door een 0-0 gelijkspel tegen Dynamo Kiev de groepsfase van de Champions League, maar de wedstrijd in het Olympisch Stadion in de Oekraïense hoofdstad had ook heel anders kunnen verlopen. Hoewel de Amsterdammers later in het duel een flink aantal kansen om zeep hielpen, moest André Onana al vroeg in de wedstrijd aan de bak om een openingstreffer van de thuisploeg te voorkomen.

“Ja weet je, ik sta daar om mijn werk te doen en dat deed ik goed. Zo'n snelle save na vijf minuten is zeker lekker en ik sta daar ook om de nul te houden. Ik ben blij dat we dat ook voor elkaar kregen”, blikt hij terug in gesprek met Ajax Life. Onana voorkwam met die belangrijke redding een snelle achterstand: “Het was heel belangrijk voor de ploeg, want als je hem gelijk om je oren krijgt, dan kan alles gebeuren. Die voorzet was gevaarlijk en ik kreeg gelukkig mijn vuist nog tegen de inzet”, vervolgt hij.

Ajax was zich van tevoren bewust van het gevaar dat Kiev vormde bij dode spelmomenten en slaagde erin die onschadelijk te maken. Aan de overkant lukte het echter niet om de bal achter doelman Denys Boyko te krijgen en Onana kon niets anders doen dan toekijken: “Natuurlijk wil ik dat mijn team scoort, maar ik hou mij vooral bezig met het houden van de nul. Ik kan immers de doelpunten niet maken en heb er ook geen invloed op”, legt hij uit.

“We zijn een team, maar we hebben allemaal onze eigen rol te spelen. Klaas-Jan Huntelaar is bijvoorbeeld een fantastische speler voor ons. Hij scoort veel, maar nu had hij pech dat het niet lukte, dat kan gebeuren”, gaat de sluitpost verder. Voor Ajax betekende het doelpuntloze gelijkspel een terugkeer in de groepsfase van het miljardenbal en Onana zal donderdag te horen krijgen aan welke tegenstanders de Amsterdammers in het belangrijkste Europese clubtoernooi worden gekoppeld.

De doelman werd zelf onlangs even in verband gebracht met een transfer naar Olympique Marseille, maar lijkt een paar dagen voor het sluiten van de transfermarkt ‘gewoon’ in de Johan Cruijff ArenA te blijven. Voorlopig heeft hij het nog prima naar zijn zin bij Ajax: “Natuurlijk ben ik blij! Maar met voetbal weet je het niet. Vandaag ben je hier en morgen kan alles anders zijn. Dat is voetbal. Ik heb dat al met zo veel spelers zien gebeuren. Ik heb al zo veel vrienden, of nou ja, collega's zien vertrekken. Maar echt, ik ben hartstikke blij bij Ajax. Ik heb een contract tot 2021. Als ik in Amsterdam blijf, dan is dat goed.”