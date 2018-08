De Jong moest feestje in de kleedkamer missen: ‘Wel in één keer gelukt’

Ajax plaatste zich dinsdagavond ten koste van Dynamo Kiev voor de groepsfase van de Champions League. In Oekraïne werd er met 0-0 gelijkgespeeld en Frenkie de Jong was na afloop dolblij met de plaatsing voor het miljardenbal. De 21-jarige verdediger annex middenvelder moest de festiviteiten in de kleedkamer echter aan zich voorbij laten gaan, omdat hij naar de dopingcontrole moest.