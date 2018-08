Scorende De Vrij kan minicrisis bij Internazionale niet voorkomen

Stefan de Vrij heeft zijn eerste doelpunt voor Internazionale te pakken. De centrale verdediger kopte i Nerazzurri zondagavond naar de 2-0 tegen Torino, maar in de tweede helft gaf het team van Luciano Spalletti die voorsprong weg: 2-2. Internazionale had vorige week al verloren van Sassuolo (1-0) en dus is het crisis in Milaan.

Spalletti liet zijn elftal in een 3-4-3-systeem opdraven en liet onder anderen Sime Vrsaljko, Milan Skriniar en Ivan Perisic starten. Laatstgenoemde beschaamde het vertrouwen van de coach niet, want de Kroaat opende binnen zes minuten de score. Perisic hamerde binnen na een lage voorzet van Mauro Icardi vanaf de rechterflank. Het was de eerste assist van Icardi in de Serie A sinds hij in november een doelpunt voorbereidde tegen dezelfde tegenstander.

Na ruim een half uur verdubbelde Internazionale de marge: De Vrij won een kopduel na een vrije trap van Matteo Politano en tekende voor de 2-0. De enige kans voor Torino, was toen Roberto Soriano kon worden afgestopt door De Vrij. Iago Falque schoot de daaropvolgende vrije trap over. Het was veelzeggend dat spits Andrea Belotti de bal in de eerste helft slechts zeven keer beroerde. Toch knokte Torino zich na de onderbreking helemaal terug.

Na 55 minuten maakte Samir Handanovic een inschattingsfout bij een schitterende pass van Falque en daardoor kon Belotti de spanning terugbrengen: 2-1. Halverwege de tweede helft werd het zelfs gelijk: Soualiho Meïté pikte een afvallende bal op, wipte die over een tegenstander heen en mikte via de paal raak. In het vervolg kregen onder anderen Perisic en Belotti kansen, maar het bleef bij een 2-2 gelijkspel in het Giuseppe Meazza.