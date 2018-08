Liverpool continueert imposante thuisreeks en is alleen koploper

Liverpool gaat vanaf nu alleen aan kop in de Premier League. Het elftal van Jürgen Klopp won zaterdagavond met 1-0 van Brighton & Hove Albion en profiteerde daarmee optimaal van het puntverlies van Manchester City deze speelronde, eerder op de dag bij Wolverhampton Wanderers (1-1). Het betekende voor Liverpool, waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum negentig minuten speelden, de zevende competitiewedstrijd op rij voor eigen publiek waarin het geen doelpunt hoefde te incasseren.

Brighton verraste vorig weekend vriend en vijand door Manchester United met 3-2 te verslaan, maar op het aanvalsspel van Liverpool had de formatie van Chris Hughton in de openingsfase geen antwoord. The Reds trapten het gaspedaal vanaf de eerste minuut in en hadden uiteindelijk 23 minuten nodig om de ban te breken. James Milner ontfutselde Yves Bissouma de bal op de helft van Brighton, waarna Roberto Firmino Mohamed Salah aan het werk zette. De Egyptische superster vond vervolgens met een geplaatst schot de verre hoek en bezorgde Liverpool zo een relatief vroege voorsprong.

Liverpool was vlak daarvoor overigens al tweemaal dicht bij de openingstreffer geweest: Firmino werd van dichtbij gestuit door Mathew Ryan en even later trof Trent Alexander-Arnold de lat uit een vrije trap. Brighton, waar Davy Pröpper basisspeler was en Jürgen Locadia en Alireza Jahanbakhsh opnieuw vanaf de reservebank startten, had weinig in de melk te brokkelen en mocht van geluk spreken dat het de rust haalde zonder verdere kleerscheren. Zo voorkwam Ryan nog dat Milner kon scoren en schoot Firmino op slag van rust rakelings over.

Daardoor hield Brighton uitzicht op een resultaat. Anthony Knockaert was kort na de onderbreking na goed voorbereidend werk van Glenn Murray dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging ging uiteindelijk voorbij aan het doel van Alisson Becker. Klopp zag hoe zijn elftal minder aan voetballen toekwam en besloot halverwege de tweede helft met Jordan Henderson als invaller extra zekerheid in te bouwen. Bij Brighton mochten Locadia en Jahanbakhsh nog opdraven als invallers, maar een gelijkmaker was the Seagulls uiteindelijk niet meer gegeven, mede doordat Alisson in de 89e minuut geweldig redde op een kopbal van dichtbij.