Van Bronckhorst: ‘Geen nederlaag, maar had liever dat hij was gebleven’

Feyenoord betaalde vorig jaar nog vier miljoen euro om Sofyan Amrabat op te pikken bij FC Utrecht, maar nam vrijdag alweer afscheid van de middenvelder. De Marokkaans international verkast voor naar verluidt 2,5 miljoen naar het Belgische Club Brugge en dat besluit werd door trainer Giovanni van Bronckhorst niet met gejuich ontvangen.

“Het is jammer dat hij vertrekt, maar zie het niet als een nederlaag. Hij heeft zijn gevoelens geuit. Voor hem is dit een goede oplossing. Ik had hem hier liever zien blijven, maar wel met de volledige focus. Die was weg, hij gaat nu naar een mooie club”, tekent RTV Rijnmond vrijdag tijdens een persconferentie op uit de mond van de trainer.

Van Bronckhorst geeft aan dat hij niet teleurgesteld is in Amrabats beslissing, aangezien spelers zich ‘happy’ moeten voelen om te kunnen presteren: “Hij heeft moeite gehad met zijn rol. Hij heeft in de tweede helft van het vorige seizoen minder gespeeld, dat was moeilijk voor hem. Ook met het oog op het WK. We zijn goed uit elkaar gegaan, hij heeft zijn gevoel uitgesproken. Ik wens hem het allerbeste.”

Amrabat was niet het enige onderwerp van gesprek in Rotterdam de afgelopen week, aangezien ook de prestaties van Sam Larsson onder de loep werden genomen. Van Bronckhorst is er echter van overtuigd dat het nog goed gaat komen met de Zweed: “Kuipvrees? Dat wordt niet door mij gezegd, hè. Ik kijk naar hoe hij speelt en traint en hoeveel arbeid hij verricht.” Larssons concurrent Jean-Paul Boëtius lijkt in een andere situatie te zitten: “Hij wil het liefste blijven. Het ligt bij hem anders, het wordt voor hem een moeilijk verhaal. Maar je weet het nooit.”

Van Bronckhorst, die zondag tegen sc Heerenveen alleen niet kan beschikken over Nicolai Jörgensen en Ridgeciano Haps, verwacht dat er ondanks het vertrek van Amrabat in de laatste week van de zomerse transferperiode geen spelers meer bij gaan komen. Van een van de aankopen van de afgelopen maanden, Luis Sinisterra, heeft de trainer hoge verwachtingen: “Hij is wat later gekomen en heeft nu de tijd om zich aan te passen. Maar ik zie in hem veel potentie, hij kan belangrijk worden voor dit Feyenoord met de kwaliteiten die hij heeft. Hij moet binnen nu en de komende weken meer speelminuten maken.”