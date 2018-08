Nieuw-Zeeland niet blij met Oranje-oproep ‘toekomstige eerste keeper’

Bert Konterman heeft zich de frustratie van de voetbalbond van Nieuw-Zeeland op de hals gehaald, zo meldt het Brabants Dagblad donderdagmiddag. De bondscoach van Oranje Onder-20 nam Willem II-doelman Michael Woud op in zijn voorselectie voor de oefeninterland tegen Portugal en dat is in het geboorteland van de sluitpost niet met gejuich ontvangen.

De in Auckland geboren Woud, die vanwege zijn Nederlandse vader over twee paspoorten beschikt, wordt in Nieuw-Zeeland namelijk beschouwd als een groot talent en zou volgens bovengenoemde regionale krant zelfs worden gezien als de ‘toekomstige eerste doelman’ van de nationale ploeg. Woud doorliep diverse jeugdelftallen in zijn geboorteland en maakte in juni tijdens een oefenwedstrijd tegen India ook al zijn debuut voor de All Whites.

Doordat die wedstrijd niet bindend is, kan de negentienjarige keeper echter ook nog voor een interlandloopbaan bij Nederland kiezen. Als hij ingaat op de uitnodiging van Konterman zal zijn keuze overigens eveneens niet bindend zijn, aangezien het treffen tegen Portugal op vriendschappelijke basis wordt gespeeld. Een officiële interland met een Nederlands jeugdteam heeft echter waarschijnlijk wel gevolgen omdat een speler zich maar eenmaal over mag laten schrijven.

Willem II probeert het talent, dat onlangs werd overgenomen van Sunderland, voorlopig uit de wind te houden: “Een reactie zou zijn relatie met de Nieuw-Zeelandse voetbalbond of de KNVB kunnen schaden. Hij moet eerst precies op de hoogte zijn welke consequenties zijn keuzes meebrengen”, laat een woordvoerder van de club weten. Het is dus ook nog niet duidelijk of Woud ingaat op een uitnodiging als hij inderdaad wordt opgenomen in de definitieve selectie van Oranje Onder-20.