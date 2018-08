Asensio sluit vertrek niet uit: ‘Mijn prioriteit is om hier te triomferen’

Marco Asensio heeft zich de afgelopen twee seizoenen opgewerkt tot een van de belangrijkste aanvallers van Real Madrid. De 22-jarige linksbuiten heeft het goed naar zijn zin in het Santiago Bernabéu en heeft bovendien veel prijzen gewonnen, maar toch sluit hij niet uit dat hij in de toekomst voor een andere club gaat voetballen.

“Mijn eerste optie zal altijd zijn om te triomferen bij Real Madrid. Maar voor daarna weet je nooit wat er gebeurt”, aldus Asensio in een interview met GQ. “Real Madrid is de meest succesvolle club in de wereld en vanaf het begin weet je dat je voorbereid moet zijn en dat je alles moet geven voor het shirt.”

“Ik probeer niet te veel bezig te zijn met de verwachtingen van mij. Het zijn twee erg goede jaren geweest bij Real en ik hoop gewoon beter te worden”, aldus de vijftienvoudig international van Spanje, die werd opgeleid bij Real Mallorca. In de zomer van 2015 maakte hij voor naar verluidt drieënhalf miljoen euro de overstap naar de Koninklijke.

Asensio werd meteen uitgeleend aan Espanyol, maar sinds medio 2016 maakt hij definitief deel uit van de selectie van huidig trainer Julen Lopetegui. Sindsdien kwam de linkspoot in 93 wedstrijden tot 21 doelpunten en 11 assists. Zijn contract in het Santiago Bernabéu loopt tot de zomer van 2023 door.