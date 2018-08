Manchester City haalt keeper weg bij NAC na blessure Claudio Bravo

Manchester City haalt Arijanet Muric per direct terug. De doelman werd dit seizoen uitgeleend aan NAC Breda, maar door personele problemen onder de lat bij the Citizens heeft City besloten om de talentvolle sluitpost terug naar Manchester te halen.

Claudio Bravo raakte eerder deze week op een training geblesseerd aan zijn achillespees en komt naar verwachting dit seizoen niet meer in actie. Omdat Manchester City Joe Hart (Burnley) en Anguss Gunn (Southampton) liet vertrekken, heeft het nu een tekort aan keepers en dat heeft gevolgen voor NAC. In eerste instantie leken de Bredanaars de dans te ontspringen, maar woensdagavond meldt de club uit de Eredivisie dat Muric per direct terugkeert naar Manchester City.

“City Football Group helpt NAC volgens afspraak op verschillende manieren met het zoeken van een spoedige en geschikte oplossing voor de uitdaging die hiermee ontstaat in het Bredase doel”, laat NAC weten op de clubwebsite. De negentienjarige doelman speelde slechts een wedstrijd voor de club uit Breda. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn debuut in het Rat Verlegh Stadion tegen De Graafschap (3-0).

“Door de blessure van de tweede doelman is Manchester City in een situatie gekomen, die we vooraf niet hadden voorzien”, legt technisch directeur Hans Smulders uit. “Ondanks dat er ook is gekeken naar andere oplossingen, hebben we uiteindelijk moeten besluiten om Aro weer terug te laten keren naar Manchester. Het hebben van een samenwerking betekent ook dat je elkaar probeert te helpen in dit soort situaties van overmacht. Wij helpen Manchester City met de terugkeer van Aro en uiteraard helpt City Football Group ons weer met het oplossen van de situatie die hierdoor is ontstaan in het doel bij NAC. Het is zeker niet hoe we het voor ogen hadden, maar ik ben ervan overtuigd dat NAC uiteindelijk sterker uit deze situatie gaat komen.”