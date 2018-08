Blind steunt ‘timide’ ploeggenoot: ‘Daar zie je hoeveel dreiging hij heeft’

Zakaria Labyad ruilde FC Utrecht deze zomer in voor een hereniging met trainer Erik ten Hag bij Ajax. De Marokkaans international maakt tot op heden niet veel speelminuten voor de Amsterdammers, maar Daley Blind heeft er vertrouwen in dat de 25-jarige aanvallende middenvelder zijn draai bij Ajax gaat vinden.

“Zakaria is nog wat timide, als je het vergelijkt met wat hij tijdens trainingen laat zien”, analyseert Blind in gesprek met Voetbal International de invalbeurt van Labyad in het duel met VVV-Venlo (0-1). “Daar zie je hoeveel dreiging hij heeft en hoe goed zijn traptechniek is. Met iets meer vertrouwen gaat hij dat zeker ook in wedstrijden laten zien.”

De verdediger weet dat Labyad met onder anderen Dusan Tadic en Hakim Ziyech concurrenten van formaat heeft. Blind denkt dat het tweetal cruciaal kan zijn voor kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. “Hakim en Dusan hebben het inzicht en de kwaliteiten om aanvallers met een steekpass vrij voor de keeper te zetten. Zelfs in de drukte op het middenveld.”

“Dat is een wapen waarmee je verdedigende tegenstanders kunt breken”, beseft de zomeraankoop, die aangeeft dat de Amsterdammers de vele kansen dan wel moeten afmaken. “We zullen niet elke wedstrijd negen keer tussen de palen kunnen schieten, zoals in Venlo. Dus moeten we onze kansen beter gaan benutten. Anders snij je jezelf in de vingers.”