Wenger geniet van vrijheid: ‘Ik kan uren staren naar de horizon’

Arsène Wenger is niet in een 'zwart gat' gevallen na zijn afscheid bij Arsenal. De clubloze trainer werkte tijdens het WK als analist voor beIN Sports en ging vervolgens op vakantie naar Corsica. Verwacht werd dat hij gauw na het WK de knoop zou doorhakken over zijn toekomst, maar Wenger heeft zijn vakantie verlengd en lijkt nog een paar weken nodig te hebben.

In gesprek met de lokale krant Corse Matin vertelt Wenger dat hij 'ervoor heeft gekozen om geen keuze te maken'. Zijn leven zonder dagelijkse werkzaamheden bevalt hem beter dan hij van tevoren verwachtte. "Als je zo lang bezig bent geweest als ik, vrees je altijd voor een kleine leegte. Maar ik heb snel de draad weer opgepakt in deze fase van mijn leven", aldus de Fransman. "Ik doe veel aan sport, eet regelmatig met vrienden, ik kan uren naar de horizon staren en ik lees elke dag een boek, op dit moment I Married a Communist van Philip Roth."

Ondanks zijn interesse in de politiek geladen werken van Roth ligt er geen carrièreswitch in het verschiet voor Wenger. "Politiek is ook niets voor mij. Het leuke aan het trainerschap is dat je weliswaar theorieën hebt, maar dat je op zaterdag moet bewijzen dat die ook werken. Je krijgt meteen het resultaat te weten. In de politiek duurt dat veel langer", legt Wenger uit. Ook een ander carrièreveld, zoals archeologie, ziet hij niet zitten. "Ik weet te weinig van bodemsamenstellingen."