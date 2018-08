‘Ze hebben Van Dijk, in mijn ogen de beste verdediger van de Premier League’

Met Virgil van Dijk in de gelederen won Liverpool maandagavond zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen. Door de 0-2 zege op bezoek bij Crystal Palace zijn the Reds nog altijd foutloos in de Premier League. Jamie Carragher laat zich tegenover Sky Sports lovend uit over Van Dijk, die volgens hem een legende kan worden in Liverpool.

“Ik wist dat Van Dijk een goede speler was, maar hij is beter dan ik dacht. We hebben altijd gezegd dat Liverpool de Champions League niet kon winnen, vanwege hun defensie. Maar nu hebben ze Van Dijk, die in mijn ogen de beste centrumverdediger van de Premier League is. Ik kan op dit moment niemand bedenken die beter is dan hij. Van Dijk is een speler die bij Liverpool een rol kan krijgen als Vincent Kompany afgelopen jaren bij Manchester City had”, stelt Carragher.

“Kompany en Van Dijk zijn dezelfde spelers, er ontbreekt weinig bij hen. Toen Kompany een aantal jaren geleden op zijn top was, dacht ik ook dat er geen betere verdediger was”, vervolgt de oud-verdediger van Liverpool. “Als Liverpool in de komende jaren de Premier League of de Champions League weet te winnen, krijgt Van Dijk een plaats in het beste Liverpool ooit. Dat is hoe goed hij is en kan worden.”

“Er zijn weinig spelers die alles hebben: een voorkomen, snelheid, kracht en kwaliteiten aan de bal. Normaal ontbreekt er dan wel iets, waardoor de andere centrumverdediger dat moet opvullen. Maar dat is bij Van Dijk niet het geval. Spelers als hij moeten Liverpool weer naar iets groots leiden. Alleen als je iets groots wint, zal je herinnerd worden”, besluit Carragher. Liverpool neemt het volgende week zaterdag in eigen huis op tegen Brighton & Hove Albion.