OGC Nice maakt met statement over Balotelli einde aan transfersoap

Mario Balotelli blijft bij OGC Nice, zo heeft de club maandagavond bekendgemaakt. Lang leek het erop dat de Italiaanse spits naar Olympique Marseille zou verkassen, maar hij heeft besloten om er een derde seizoen aan vast te plakken in Nice. Het contract van Balotelli loopt nog tot medio 2019.

Dat Balotelli bij Nice blijft is enigszins een verrassing te noemen, want er heerste veel onzekerheid rondom de spits. Hij voedde de geruchten over een vertrek door zich niet te melden op de eerste training onder leiding van de nieuwe trainer Patrick Vieira. Balotelli werd de afgelopen maanden met talloze clubs in verband gebracht. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola maakte er in de media geen geheim van dat er veel aanbiedingen waren binnen gekomen voor zijn cliënt. Intussen sprak Vieira de verwachting uit dat Balotelli zijn laatste wedstrijd voor Nice had gespeeld.

Maandagavond meldde Nice echter via de officiële kanalen dat Balotelli de club trouw blijft. “Mario Balotelli heeft besloten en de keuze is op Nice gevallen”, aldus een statement van Nice. “Door een andere club uit het zuiden van Frankrijk werd de start deze zomer bemoeilijkt, maar de situatie is nu weer normaal. Simpel en duidelijk, net zoals de schoten van SuperMario.” Nice laat weten dat Balotelli volgende week vrijdag tegen Olympique Lyon weer inzetbaar is.