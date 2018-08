‘Man City vreest na De Bruyne opnieuw voor maandenlange absentie’

Manchester City houdt rekening met een langdurige absentie van Claudio Bravo. De doelman raakte maandag op de training geblesseerd en volgens Goal kan de kwetsuur zich maandenlang voortslepen. Na de blessure van Kevin De Bruyne betekent dit het tweede slechte nieuws in korte tijd voor de ploeg van manager Josep Guardiola.

De Bruyne nam vorige week woensdag eerst deel aan een trainingssessie in het fitnesscentrum van zijn club, waarna hij met zijn ploeggenoten naar buiten ging voor oefeningen op het veld. Daarbij raakte hij geblesseerd aan zijn knie. De verwachting is dat De Bruyne, die vorig seizoen een van de sterspelers was onder Guardiola, ongeveer drie maanden niet inzetbaar is.

Naar verluidt wordt er voor een langere absentie voor Bravo gevreesd en wordt er gesproken over een revalidatieproces van een halfjaar. Door de lange afwezigheid van de Chileen dreigt de Engelse topclub verder te moeten gaan met slechts één volwaardige doelman, namelijk Ederson, zo klinkt het. Angus Gunn en Arijanet Muric zijn vertrokken naar respectievelijk Southampton en NAC Breda.