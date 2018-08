‘De Jong is iemand met wie we hebben gesproken, maar zeker niet de enige’

Marc Overmars bevestigde maandagochtend tegenover De Telegraaf dat Ajax met Sydney FC in gesprek is over een transfer van Siem de Jong. Steve Corica, hoofdtrainer van de Australische club, bevestigt tegenover de Sydney Morning Herald dat de aanvallende middenvelder in beeld is, maar stelt dat het geen uitgemaakte zaak is dat hij binnengehaald wordt.

Australische clubs mogen maximaal vijf buitenlandse spelers inschrijven in de selectie. Met Miloš Ninkovic, Jop van der Linden en Adam le Fondre heeft Sydney FC reeds drie buitenlandse spelers aangetrokken, waardoor er nog twee spelers van buiten Australië kunnen worden gehaald. The Sky Blues kunnen nog één zogenaamde marquee player binnenhalen. Een dergelijke speler mag meer verdienen dan het salarisplafond in de A-League.

“Hij heeft een goede achtergrond. We zijn op zoek naar zulke spelers, die kwaliteit aan de selectie toevoegen. Hopelijk kunnen we in de komende drie of vier dagen bekendmaken wie de marquee player zal worden. De Jong is een van de spelers met wie we hebben gesproken, maar zeker niet de enige”, benadrukt Corica. Het seizoen in de Australische A-League gaat begin oktober van start.

“We hebben naar 450 spelers gekeken, dus het is nogal een weg geweest. Het is belangrijk dat we de tijd nemen en een speler kiezen die goed bij onze speelstijl past”, besluit Corica. Ajax en Sydney FC zouden momenteel onderhandelen over een huurconstructie. The Sky Blues eindigden vorig seizoen als eerste in de reguliere competitie, waarna in de halve finales van de play-offs werd verloren van de latere winnaar Melbourne City.