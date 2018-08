Vitesse wacht op Real Madrid: ‘Er zijn veel clubs die interesse in hem hebben’

Martin Ödegaard wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Vitesse, maar de huurdeal is nog niet in kannen en kruiken. Marc van Hintum, technisch directeur in Arnhem, geeft in gesprek met De Telegraaf te kennen dat het niet eenvoudig is om de Noorse middenvelder van Real Madrid te huren. Hij verwacht deze week duidelijkheid te krijgen vanuit Spanje.

“De komende dagen zullen we weer contact hebben. Het is niet eenvoudig, want er zijn veel clubs die interesse in hem hebben, maar we hopen hem nog steeds naar Vitesse te kunnen halen”, zegt Van Hintum. Ödegaard speelde afgelopen anderhalf jaar op huurbasis bij sc Heerenveen en keerde deze zomer terug naar Real Madrid. Bij de Koninklijke komt de middenvelder niet in de plannen voor, waardoor hij andermaal tijdelijk mag vertrekken.

Vitesse-trainer Leonid Slutsky liet vorige week doorschemeren dat Vitesse inderdaad met Ödegaard bezig is, maar wilde er tegenover FOX Sports niet teveel over kwijt. “We zullen zien. Zolang hij nog geen contract heeft ondertekend, is het nog niet officieel. We moeten nog even afwachten en ik hoop dat het snel officieel zal worden. Voordat er getekend is, kan ik niks zeggen over de speler in kwestie.”

In de laatste weken van de transferwindow zou er tevens nog een aanbieding voor Tim Matavz binnen kunnen komen, maar Van Hintum benadrukt dat een vertrek van de Sloveen onbespreekbaar is. “Zelfs als er heel grote bedragen worden geboden, moet je je afvragen of je daarop moet ingaan, want waar haal je nu nog een spits met deze kwaliteiten vandaan en wat zou die dan weer moeten kosten?”