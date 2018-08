Tadic legt uit: ‘Dat doe ik bij Ajax en heb ik bij al mijn clubs gedaan’

Dusan Tadic groeide zaterdagavond uit tot de matchwinner tegen VVV-Venlo (0-1), na een treffer vanaf elf meter. Erik ten Hag had de aanvaller, na de eerdere missers van Lasse Schöne, tot eerste penaltynemer van Ajax gebombardeerd. “Ik neem vanaf nu de penalty’s”, erkent de Servisch international maandag in gesprek met De Telegraaf.

“Elke strafschop is moeilijk. Je hebt als nemer meer te verliezen dan te winnen, maar ik houd ervan om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat doe ik bij Ajax en heb ik bij al mijn clubs gedaan.” Het was niet makkelijkste strafschop voor Tadic, daar Lars Unnerstall tot het moment van de toegekende strafschop niet te passeren was en de Venlonaren aan een verrassend punt leek te helpen.

“Hij stond daar door zijn goede reddingen vol vertrouwen. Maar ook al was het bijna in de laatste minuut: ik moest gewoon gefocust blijven”, verklaart Tadic aan het dagblad. “Naar de keeper kijken en dan beslissen.” Door zijn voltreffer in De Koel staat de teller na zes duels inmiddels op drie treffers en twee assists.

Tadic besefte dat Ajax werd gered door de video-arbiter, die voor rust een goal van VVV afkeurde en twee minuten voor tijd een duw jegens Klaas-Jan Huntelaar waarnam. “Ik ben niet voor en niet tegen de VAR. Ik houd er niet van dat de wedstrijden steeds worden gestopt. Maar deze beslissingen waren erg fair. De VAR overtuigt me steeds meer.”