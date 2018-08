Ajax wil nieuwe verbintenis tot de zomer van 2021 uitdelen

Ajax wil langer door met Kaj Sierhuis, zo meldt De Telegraaf maandag. De club uit Amsterdam wil de twintigjarige aanvaller, die door de blessure van Kasper Dolberg de stand-in van Klaas-Jan Huntelaar is, belonen voor zijn goede ontwikkeling.

Ajax wil het volgend jaar zomer aflopende contract volgens het dagblad openbreken, opwaarderen en verlengen tot de zomer van 2021. Sierhuis heeft het voorstel in beraad, maar de verwachting is dat beide partijen elkaar snel zullen vinden.

Sierhuis speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte eind vorige maand zijn officiële debuut in het hoogste keurkorps. In de Champions League-wedstrijd tegen Sturm Graz (2-0 winst) verving hij in de 87e minuut Huntelaar. Ruim een week geleden stond hij voor het eerst in de basis, in het thuisduel met Heracles Almelo (1-1).

Sierhuis maakt sinds 2016/17 zijn speelminuten voor Jong Ajax, met het kampioenschap van de Eerste Divisie van afgelopen seizoen als hoogtepunt. De aanvaller, die afgelopen vrijdag 74 minuten speelde tegen Roda JC Kerkrade (2-1 verlies), had met veertien treffers in negentien duels een belangrijk aandeel in het kampioenschap.