Pogba zakt door het ijs tegen Pröpper: ‘Wellicht was de mentaliteit niet juist’

Manchester United leed zondag in de Premier League een pijnlijke nederlaag op bezoek bij Brighton & Hove Albion. Het keurkorps van manager José Mourinho speelde een dramatische wedstrijd en ging uiteindelijk met 3-2 onderuit in het American Express Community Stadium. Paul Pogba deelde in de sportieve malaise en steekt na afloop de hand in eigen boezem.

Samen met collega-middenvelder Fred liep de Franse wereldkampioen voortdurend achter de feiten aan. Hij nam in de vijfde minuut van de blessuretijd vanaf de strafschopstip nog wel het slotakkoord voor zijn rekening, maar kreeg over het algemeen geen poot aan de grond tegen Davy Pröpper en consorten. "Ik ben teleurgesteld, over mijn eigen spel en dat van de ploeg. We verdienden het vandaag niet om te winnen", vertelt Pogba voor de camera van BBC.

De middenvelder is kritisch op zichzelf. "Ik doe altijd mijn best, maar ik weet dat ik vandaag veel ballen hebben verspeeld. Dat mag niet geburen. Maar ik bleef het proberen, zo is mijn persoonlijkheid. Ik probeerde het team zo goed mogelijk te helpen, maar het mocht niet baten", vervolgt hij. Pogba heeft mooie woorden over voor Brighton, dat al bij rust met 3-1 voorstond en de zege eigenlijk geen moment in gevaar zag komen. "Ze hebben de wedstrijd goed voorbereid. Wellicht was de mentaliteit niet juist om Brighton op de knieën te krijgen. Het moet een les zijn."

"We zijn gestraft voor de fouten die we gemaakt hebben. Dat is voor mij het verhaal van de wedstrijd", wordt Pogba aangevuld door Mourinho. "We hebben op cruciale momenten ongelofelijke fouten gemaakt. Die fouten hebben ons uiteindelijk de kop gekost, vooral bij de 3-1. We verwachtten na de 2-1 terug te zijn in de wedstrijd, maar het derde doelpunt werd ons fataal. We hebben een goede trainingsweek gehad en ik had verwacht dat de ploeg als collectief vandaag beter zou zijn. Als je zulke simpele fouten maakt, is het bijna onmogelijk een wedstrijd te winnen."