‘Of Feyenoord titelkandidaat is? Dat is nog ver weg’

Yassin Ayoub heeft zijn tweede wedstrijd voor Feyenoord achter de rug. De middenvelder viel in tegen Excelsior (3-0) en deed dat heel behoorlijk. Ayoub zegt in een interview met Omnisport dat hij blij is een ‘bijdrage’ te hebben kunnen leveren. Ook spreekt hij over de titelkansen van Feyenoord en over Robin van Persie. De video is hieronder te bekijken.