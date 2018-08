‘De gebruikelijke teams maken kans op de titel: City, United, Chelsea en wij’

Liverpool kende vorige week met een 4-0 zege op West Ham United een uitstekende seizoensouverture in de Premier League. The Reds worden alom beschouwd als een serieuze outsider voor de landstitel en ook Roberto Firmino is optimistisch gesteld over de titelkansen.

De Braziliaanse spits van Liverpool prijst in gesprek met de Daily Mirror de slagvaardigheid van de clubleiding op de transfermarkt. "Ik denk dat we een betere ploeg hebben dan vorig seizoen. De nieuwelingen zullen ons sterker maken", aldus Firmino. Liverpool versterkte zich tijdens de zomerse transferperiode met Alisson Becker, Fabinho, Naby Keïta en Xherdan Shaqiri. Het viertal kostte de club ruim 180 miljoen euro.

"Natuurlijk moeten we het op het veld laten zien en we weten ook dat het voor de nieuwelingen niet eenvoudig zal worden om zich direct aan te passen", vervolgt Firmino. "Maar ik ben positief gesteld. We hebben vorig seizoen bewezen dat onze dromen te verwezenlijken zijn en dat we weer titels kunnen winnen. Mijn droom is vanzelfsprekend om de landstitel te winnen met Liverpool."

Liverpool eindigde vorig seizoen als vierde in de Premier League, met een achterstand van liefst 25 punten op landskampioen Manchester City. Volgens Firmino zijn the Citizens echter niet onverslaanbaar. "Zij hebben ook wedstrijden verloren. Ik denk dat de titelstrijd pas op de laatste speeldag beslist zal worden, vandaar dat we ons een goede start wensen. De gebruikelijke teams maken kans op de titel: Manchester City, Manchester United, Chelsea en wij. Ik denk niet dat er grote verrassingen zullen zijn, maar de Premier League blijft een van de zwaarste competities ter wereld."