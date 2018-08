Veldwijk doet verhaal: ‘Toen dacht ik: de trainer heeft mij niet meer nodig’

Lars Veldwijk heeft zondagochtend bij De Tafel van Kees zijn verhaal gedaan over het vermeende weigeren van een invalbeurt in dienst van FC Groningen. De aanvaller, sinds dit seizoen actief voor Sparta Rotterdam, werd in februari uit de selectie gezet door trainer Ernest Faber nadat hij zou hebben geweigerd om in te vallen tegen ADO Den Haag.

Al vroeg in het seizoen was de band tussen Veldwijk en Faber verstoord, vertelde de spits zondagochtend. Wiens schuld dat is, weet hij niet. "Maar ik heb nooit de kans gehad om ook maar een gesprek met zijn tweeën te hebben. Toen ik werd teruggezet naar de beloften, werd dat gedaan door de directie. De trainer was daar niet bij."

Veldwijk blikte terug op de wedstrijd tussen Groningen en ADO; hij heeft naar eigen zeggen nooit de kans gekregen om zijn kant van het verhaal te vertellen. De huidige aanvoerder van Sparta was al vanaf de rust bezig met warmlopen, vertelde hij. Hij kreeg te horen dat hij voor de zestigste minuut zou invallen, omdat twee ploeggenoten niet meer verder konden. Het kwam echter niet tot een invalbeurt en in de 83ste minuut stopte Veldwijk met warm lopen.

"Het stond nog 0-0, een hele saaie wedstrijd, dus toen dacht ik: de trainer heeft mij niet meer nodig", memoreerde Veldwijk. "Net toen ik naar de bank liep, werd ik geroepen. Ze wilden mij toen net inbrengen, maar hebben toch besloten om iemand anders in te laten vallen. Daar is later van gemaakt dat ik geweigerd heb om in te vallen." Veldwijk debuteerde vrijdag officieel voor Sparta en kwam tot scoren in het verloren duel met FC Twente (2-1) in de Keuken Kampioen Divisie.