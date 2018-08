Henrichs vraagt Bayer Leverkusen om transfer van twintig miljoen euro

Benjamin Henrichs wil Bayer Leverkusen inruilen voor AS Monaco. De rechtsback annex middenvelder behoorde zaterdag niet tot de selectie voor het bekerduel met 1. FC Pforzheim (0-1 zege) en dat lijkt te maken te hebben met zijn mogelijke transfer. Trainer Heiko Herrlich bevestigt na de wedstrijd dat zijn pupil een transferverzoek heeft ingediend, waar de club zich over buigt.

"Hij heeft me gevraagd om een transfer naar Monaco", beaamt Herrlich in gesprek met BILD. "Ik weet er niet alles van af. Ik neem zo'n besluit niet in mijn eentje." De interesse van Monaco is in ieder geval serieus. Volgens Kicker deed de vicekampioen van de Ligue 1 in juni een bod van circa vijftien miljoen euro op Henrichs. Dat werd niet als voldoende beoordeeld door Bayer en volgens BILD wil Monaco inmiddels twintig miljoen euro neertellen voor de drievoudig Duits international.

Een verkoop zou vanuit het oogpunt van Bayer niet onlogisch zijn. De 21-jarige back ligt weliswaar nog vier jaar vast, maar is niet onomstreden in het elftal van trainer Herrlich. Gaandeweg het afgelopen seizoen raakte Henrichs zijn basisplaats kwijt. In totaal stond hij vorig seizoen maar elf keer in de basis. In drie seizoenen kwam hij in totaal tot 61 competitieduels; in november 2016 maakte Henrichs voor het eerst zijn opwachting in het nationale elftal van Duitsland.

Deze zomer liet Bayer doelman Bernd Leno al vertrekken: Arsenal betaalde 22 miljoen euro voor hem. Verder vertrokken geen basiskrachten uit Leverkusen, terwijl linksbuiten Paulinho voor 18,5 miljoen euro werd overgenomen van Vasco da Gama en rechtsback Mitchell Weiser voor 12 miljoen euro overkwam van Hertha BSC. Door die laatste transfer nam de concurrentie toe voor Henrichs.