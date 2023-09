Leipzig trekt na discutabel penaltymoment met Simons alsnog aan langste eind

Dinsdag, 19 september 2023 om 20:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:01

RB Leipzig is de groepsfase van de Champions League begonnen met een 1-3 overwinning op Young Boys. De Duitse topclub kwam al snel op voorsprong via David Raum, waarna de Zwitsers op gelijke hoogte kwamen. Dankzij Xaver Schlager en invaller Benjamin Sesko trok Leipzig in de tweede helft alsnog aan het langste eind. De andere groepsgenoten, Manchester City en Rode Ster Belgrado, spelen om 21:00 uur hun openingsduel.

Leipzig moest het tegen Young Boys stellen zonder Dani Olmo, die door een spierblessure de rest van het kalenderjaar is uitgeschakeld. Xavi Simons en Loïs Openda konden daarentegen rekenen op een basisplaats. De voormalig smaakmakers van PSV en Vitesse kennen beiden een uitstekende seizoenstart en zagen hoe ploeggenoot Mohamed Simakan die Roten Bullen ook een uitstekend begin bezorgde in Zwitserland. De centrale verdediger kopte een hoekschop van David Raum bij de eerste paal tegen de touwen: 0-1.

Leipzig won de laatste competitieduels overtuigend van Augsburg (3-0), 1. FC Union Berlin (0-3) en VfB Stuttgart (5-1). De snelle openingstreffer tegen Young Boys leek een voorbode voor opnieuw een ruime overwinning, echter wist de thuisploeg de stand na ruim een half uur weer in evenwicht te brengen. Meschack Elia kreeg de bal voor zijn voeten op rand zestien, dacht niet na en rondde met een hard schot af: 1-1.

De bezoekers gingen na rust op jacht naar een nieuwe voorsprong. Scheidsrechter Enea Jorgji werd luttele minuten later naar het VAR-scherm geroepen nadat de Zwiterse doelman Anthony Racioppi een vermeende overtreding maakte op Simons. De Albanese arbiter bleef uiteindelijk bij zijn standpunt om geen penalty te geven. Benjamin Sesko dacht Leipzig vervolgens alsnog op voorsprong te koppen uit een vrije trap van Simons. Lang kon de invaller alleen niet juichen, aangezien er al snel een streep door zijn treffer ging wegens buitenspel.

De verdiende overwinning voor de ploeg van trainer Marco Rose kwam er in de slotfase alsnog doordat Schlager succesvol van afstand mocht uithalen: 2-1. In de blessuretijd wist Sesko zich ook nog op het scorebord te schieten. Leipzig counterde razendsnel vanaf eigen strafschopgebied. Benjamin Henrichs gaf mee aan de Sloveense spits, die hierna de hoek voor het uitkiezen had.

{embed