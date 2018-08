WK-winnaar oogst lof: ‘Hij is een speler voor de absolute top, zonder twijfel’

Benjamin Pavard is op dit moment een van de meest gewilde spelers op de Duitse velden. De verdediger van VfB Stuttgart werd vorige maand met Frankrijk wereldkampioen en zou in de belangstelling van onder maar Bayern München staan. Michael Reschke erkent het potentieel van Pavard, maar stelt dat de Fransman beter nog een jaar bij Stuttgart kan blijven.

Volgens de sportief directeur van Duitse middenmoter is het voor zijn ontwikkeling beter als de 22-jarige stopper, die op het WK als rechtsback speelde, een vertrek nog minimaal een seizoen uitstelt. "Benji is een speler voor de absolute top, zonder twijfel, maar nog een jaar bij Stuttgart zal hem goed doen", vertelt Reschke aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Pavard werd in de zomer van 2016 voor ongeveer vijf miljoen euro bij Lille weggehaald door Stuttgart, dat destijds nog actief was op het tweede niveau in Duitsland. De verdediger miste vorig seizoen geen wedstrijd in de Bundesliga en was vervolgens ook een vaste waarde bij Frankrijk op het WK. Reschke prijst de mentaliteit van Pavard. "Hij kwam eerder terug van vakantie om zich bij de groep te voegen. Hij is volledig onderdeel van de groep, het spreekt voor zich."

Eerder was de Franse bondscoach Didier Deschamps in gesprek met Kicker al lovend over de belofte. "Benjamin is een ster geworden en hij verdient het. Hij trekt zich nauwelijks wat aan van de media. Hij is een vriendelijke jongen, die wordt gewaardeerd door zijn teamgenoten. Daarnaast is hij extreem zelfverzekerd. Hij vertelde me ooit: 'ik ben voor niemand bang!'. Ik zei hem vervolgens: 'dat kun je denken, maar zeg dat de media nooit."