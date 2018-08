Padt loopt pissig naar binnen: ‘Of ik ambities heb als acteur? Hoezo?’

FC Groningen heeft de seizoensstart volledig gemist. Ook het tweede duel van het nieuwe seizoen in de Eredivisie ging verloren. Op eigen veld moest de ploeg van coach Danny Buijs vrijdagavond de drie punten laten aan Willem II, dat dankzij een mooie treffer van Daniel Crowley als winnaar van het veld stapte: 0-1. “Een dikke onvoldoende”, verzuchtte Sergio Padt.

"Op het einde moet je duels gaan winnen. Ik heb dat veel te weinig gezien", vertelde Padt in gesprek met FOX Sports. "Op het middenveld verloren we een paar slagen. Dat kun je ook terugzien in de tegengoal. We maken ontzettend veel 'vieze' meters. Daarmee bedoel ik dat we soms te veel doen en dat het niet efficiënt genoeg is. Vaak rennen we voor niets.”

Padt houdt vertrouwen in de jonge ploeg van Groningen. “De meeste spelers hebben afgelopen seizoen aangetoond dat ze mee kunnen in de Eredivisie. Eind vorig seizoen hebben we goed gespeeld, dat kan niet ineens weg zijn", benadrukte de doelman. "Nul punten is niet best, dat zijn de feiten. Maar we hebben voor hetere vuren gestaan. Dit komt zeker goed.”

Padt ging in de slotfase van het duel op de grond liggen om zich te laten behandelen aan zijn been en precies op dat moment riep Buijs enkele spelers bij zich om de tactiek voor de laatste minuten door te nemen. “Of ik ambities heb als acteur? Hoezo? Een coachmoment van Buijs? Nee, dat heb ik niet gezien. Blijf je hierover doorgaan? Nou, dan ga ik lekker naar binnen”, stelde de doelman, voordat hij pissig naar binnenliep.

Buijs gaf min of meer toe dat er wel degelijk sprake was geweest van ’afgesproken werk’. “Het is tijdens de wedstrijd lastig om de jongens te bereiken, zeker de buitenlanders die de taal niet machtig zijn. Het kwam goed uit dat Padt wat last had van zijn been. Je probeert alles te doen om de wedstrijd te kantelen. Het heeft alleen weinig geholpen, want we hebben alsnog verloren”, reageerde de oefenmeester.