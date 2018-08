‘Morata heeft misschien weinig vertrouwen, hij heeft doelpunten nodig’

Maurizio Sarri is het vertrouwen in Álvaro Morata niet kwijtgeraakt. De spits van Chelsea maakte dit kalenderjaar slechts drie doelpunten, maar lijkt voorlopig de voorkeur te krijgen in de spits. Morata had in de eerste speelronde een basisplaats tegen Huddersfield Town (0-3 zege) en is zaterdag vermoedelijk weer de aanvalsleider, wanneer Chelsea het voor eigen publiek opneemt tegen Arsenal.

Morata maakte een jaar geleden de overstap van Real Madrid naar Chelsea. In dienst van the Blues kwam de Spanjaard tot 32 competitieduels en 11 doelpunten. "Ik maak me geen zorgen om Morata. Hij is een fantastische voetballer", zegt trainer Sarri vrijdag op de persconferentie. "Op dit moment heeft hij gewoon vertrouwen nodig. Misschien heeft hij nu weinig vertrouwen. Zoals elke andere spits ter wereld heeft hij doelpunten nodig. Hij speelt al beter, dus ik maak me geen zorgen."

De Italiaan is bovendien erg blij met de komst van Mateo Kovacic. De middenvelder, die wordt gehuurd van Real Madrid, kan zaterdag debuteren. "Mateo wordt heel bruikbaar voor ons. Het is een heel technische speler, maar hij heeft nog veel werk te verzetten. Hij is nog niet klaar om negentig minuten te spelen, maar we kunnen hem zaterdag wel gebruiken in de laatste dertig minuten van de wedstrijd. Ik heb hoge verwachtingen van hem."

"Hij kan op de drie posities op het middenveld uit de voeten", vervolgt Sarri over de aanwinst. "Het is een heel goede, aanvallend ingestelde speler, maar de afgelopen twee jaar is ook zijn defensieve spel beter geworden bij Real Madrid." In het duel met Huddersfield vormden N'Golo Kanté, Jorginho en Ross Barkley een driemansmiddenveld bij Chelsea.